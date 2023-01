Eine der größten Netflix-Serien des Jahres: Erstes Bild zu One Piece zeigt die Live-Action-Figuren und verrät groben Start

Bald soll eine Realserien-Adaption des Mangas und Animes One Piece auf Netflix erscheinen. Jetzt gibt es ein erstes Bild der Held:innen. Und einen Zeitrahmen für den Start.

Seit langem schon warten Anime-Fans auf Netflix' Serien-Adaption One Piece. Die Adaption eines der erfolgreichsten Mangas aller Zeiten, dessen Abenteuer viele auch aus der beliebten Anime-Version kennen dürften, besaß bisher aber keinen Zeitrahmen für die Veröffentlichung. Auch Bilder der Hauptfiguren gab es noch nicht. Das hat das erste Poster zum Piraten-Kracher jetzt geändert.

Netflix legt Start für Anime-Highlight One Piece fest

Das von dem Streamer unter anderem auf Twitter veröffentlichte Poster zeigt Haupthelden Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy), der der Dämmerung über dem Meer die Faust entgegenstreckt. Fast wichtiger ist allerdings die Information darüber. One Piece wird im Laufe des Jahres 2023 erscheinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wem das noch zu vage ist, der wird sich womöglich über den ersten Blick auf die Held:innen-Truppe freuen, die mit Ruffy künftig die Meere der One Piece-Welt als Pirat:innen-Crew unsicher machen will. Immerhin mit dem Rücken zu sehen sind Sanji (Taz Skylar), Nami (Emily Rudd), Ruffy, Lysop (Jacob Gibson) und Lorenor Zorro (Mackenyu). Das Bild stammt ebenfalls von Netflix .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

One Piece auf Netflix: Welche Story erzählt die Anime-Adaption?

Welche Abenteuer die Lieblingspiraten vieler Manga- und Anime-Fans dann im Laufe des Jahres 2023 erleben werden, ist allerdings noch nicht klar. Es ist gut möglich, dass die Realserie fürs Erste den Plot des Mangas nachvollzieht. Vielleicht wird bei Netflix aber auch an einer völlig neuen Storyline gearbeitet.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.