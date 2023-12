Eine der größten Sci-Fi-Reihen überhaupt geht gerade im Kino weiter: Schon jetzt könnt ihr euch den hochgelobten neuen Hunger Games-Film fürs Heimkino sichern

Die Bücher und Filme von Die Tribute von Panem haben Millionen Fans begeistert. Mit The Ballad of Songbird & Snakes wird der brutale Überlebenskampf der Kinder fortgeführt und kann bereits jetzt fürs Heimkino gesichert werden.

Auch für den fünften Teil der Tribute von Panem Saga kehrt Francis Lawrence zurück auf den Regiestuhl, ansonsten hat sich so einiges geändert, denn The Ballad of Songbird & Snakes macht einen weiten Sprung in die Vergangenheit.

Am 16. November erscheint Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbird & Snakes im Kino und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Die 4K *, DVD * und Blu-ray *- Fassungen erscheinen am 05. April fürs Heimkino.

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbird & Snakes auf 4K + Blu-ray Deal Zum Deal

Wer nochmal alle vorherigen Tribute von Panem-Filme mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle ansehen möchte, für den gibt es die komplette Reihe mit acht Disks in 4K *.

Hunger Games überzeugt mit viel Action und starken Figuren

Die positiven Reaktionen überschlagen sich schon vor der Premiere. Daniel Howat von Next Best Picture lässt seiner Euphorie auf X freien Lauf und preist ihn als den besten Tribute von Panem-Film an, der dank seiner ernsthaften Charakterstudie überzeugt, aber auch unterhaltsam sei. Denn neben der grandiosen schauspielerischen Leistung kommt die Action nicht zu kurz. Auch andere Stimmen berichten positiv von der neusten Romanadaption.

Amazon Mit dem fünten Teil der Saga werden die zehnten Hungespiele erzählt.

Wie auch in den vorherigen Filmen konnte Lionsgate einige Stars für den Cast gewinnen. Unter anderem laufen Peter Dinklage, Viola Davis und Jason Schwartzman zu Höchstform auf. Hauptdarsteller:innen Tom Blyth und Rachel Zegler haben zwar noch nicht so viele Filme in der Vita, doch letztere konnte für ihre Debüt-Performance in West Side Story sogar einen Golden Globe gewinnen.

Darum geht es in The Ballad of Songbird & Snakes

In knapp über zweieinhalb Stunden wird die Geschichte von Coriolanus Snow (Tom Blyth) erzählt, den wir aus früheren Filmen als Präsident von Panem kennen. Doch der neue Teil beginnt viel früher mit dem jungen Coriolanus, der die letzte Hoffnung seiner in Ungnade gefallenen Familie Snow ist. Als er bei den 10. Hungerspielen zum Mentor von Lucy (Rachel Zegler), einem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern.

Auch das Prequel basiert wieder auf einem Roman von Suzanne Collins, der 2020 erschienen ist. Ob die Kritiken halten, was sie versprechen, wird sich im Kino zeigen und im Frühjahr können die Hungerspiele dann erneut im Heimkino gesehen werden.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.