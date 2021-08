Eine der größten Zombie-Trilogien der letzten Jahre als Limited Edition - nur 1500 Stück existieren

Zombiefans und Sammler:innen kommen auf ihre Kosten mit der neuen Peninsula Saga Special Edition, die eine der größten Zombie-Trilogien der letzten Jahre vereint.

Eine Halbinsel wird von Zombies überrannt in der Untoten-Trilogie rund um den Hit Train to Busan. Seit kurzem gibt es die südkoreanische Horror-Action-Saga von Regisseur Yeon Sang-ho in einer edlen Special Edition, bei der jedes Sammlerherz höher schlägt. Nicht zuletzt weil sie streng limitiert ist.

Eine der größten Zombie-Trilogien der letzten Jahre als extrem limitierte Special Edition

Bei Amazon gibt es die auf nur 1.500 Exemplare limitierte Peninsula Saga 3-Disc Special Edition.

Diese umfasst drei Zombie-Blockbuster aus Südkorea: Train to Busan, Seoul Station und Peninsula. Für einen Preis von 57,99 Euro gehört das seltene Stück euch. Was dazu gehört, erfahrt ihr hier.

© Splendid Peninsula Saga Edition

Was bietet die Peninsula Saga Special Edition?

Die Special Edition bietet alle drei Filme auf Blu-ray im eigenen Digipak, dazu ein 40-seitiges Booklet, ein unveröffentlichtes Making-Of, 12 Postkarten und ein serialisiertes Echtheitszertifikat..

Laut Splendid ist die Edition auf nur 1.500 Stück limitiert, was sie für Sammler:innen besonders attraktiv macht.

Worum geht's in der Zombie-Trilogie?

Der Zombie-Actionfilm Train to Busan, der 2016 erschien, ist einer der erfolgreichsten südkoreanischen Filme der letzten Jahre. Die Geschichte eines Fondsmanagers, der beim Ausbruch einer Zombie-Apokalypse seine Prioritäten neu ordnen muss, steckt voller treibender Action und gezielter Sozialkritik.

Zeitnah zum Kinostart des koreanischen Blockbusters kam das animierte Prequel Seoul Station heraus, das die ersten Stunden der Zombie-Apokalypse schildert, als in einer U-Bahn-Station ein verletzter Obdachloser für Aufmerksamkeit sorgt.

Vergangenes Jahr folgte das Train to Busan-Sequel Peninsula, das qualitativ zwar nicht an das Original heranreicht, aber zumindest durch sein Tempo und viel Zombie-Action besticht.

Falls die Special Edition ausverkauft ist

Falls die limitierte Special Edition ausverkauft ist, könnt ihr alternativ noch die 4K UHD Limited Deluxe Edition bestellen, die ebenfalls alle drei Filme enthält.

Ihr könnt die Trilogie derzeit auch bei Amazon Prime schauen oder dort einzeln kaufen:

