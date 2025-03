Eine der härtesten Reacher-Szenen aus Staffel 3 hat den Stars alles abverlangt: "Tat mir so leid"

Keine Reacher-Staffel kommt ohne Härte aus. In Staffel 3 gab es aber eine Szene, die gleich mehrere Stars auf verschiedene Arten an ihre Grenzen brachte.

Wer bei Reacher mitspielt, darf nicht zimperlich sein: Für viele Stars gelten knallharte Trainingsvorlagen, Oliver Richters etwa verbrachte ganze vier Stunden am Tag mit Kämpfen. Aber hin und wieder nimmt den Cast eine Szene besonders mit. Das gilt etwa für eine Sequenz aus Staffel, Folge 6: Dort wird Russisches Roulette gespielt. Vorsicht, Spoiler!

Reacher-Star rang in verstörender Szene mit seinen Gefühlen

Am Ende der 6. Folge nimmt der psychopathische Verbrecher Quinn (Brian Tee) Rache an seinen Opfern: Er hat sich das Unternehmen von Zachary Beck (Anthony Michael Hall) einverleibt – und dieser hat es durch Nachlässigkeit zugelassen, dass staatliche Spione sich in das Unternehmen eingenistet haben. Eine Lektion muss her.

Quinn zitiert Beck in die Küche seines Hauses und zwingt ihn zu einem quälenden Spiel: Zacharys Sohn Richard (Johnny Berchtold) muss sich eine geladene Pistole an die Schläfe setzen und Russisches Roulette spielen. Vor den hilflosen Augen seines Vaters.

Vater und Sohn überleben die Szene. Nichtsdestotrotz forderte sie ihren Tribut, und zwar offenbar auch von den Stars: Gegenüber Collider erklärte Hall, die Szene sei sehr emotional gewesen. Auch, weil die Dreharbeiten die ganze Nacht andauerten:

Ich war für die Szene richtig aufgepeitscht. [...] Es ging die ganze Nacht. [...] Da musst du lernen, mit deiner Energie zu haushalten.

"Es war eine heftige Szene, keine Frage", stimmt Brian Tee zu. "Es war großartig, derart aneinander zu geraten und von der Energie der anderen zu profitieren. So entstehen die besten Szenen."

Am meisten nahm die Szene aber ausgerechnet den Reacher-Star mit der grobschlächtigsten Rolle mit: Oliver Richters spielt den Muskelgiganten Paulie, der als Quinns rechte Hand dessen Gesetze gnadenlos durchsetzt. Richters gesteht gegenüber Hall:

Dein Sohn [in der Serie] tat mir so leid. Ich sah zu und durfte mir [in meiner Rolle] nichts anmerken lassen. Aber es war so ein trauriger Anblick!

Wann erscheint das große Finale von Reacher Staffel 3 auf Amazon Prime Video?

Nur eine weitere Folge bleibt noch aus, dann ist Reacher Staffel 3 abgeschlossen. Wie es also mit Richard und Zachary Beck zu Ende geht, erfahrt ihr am Donnerstag, den 27. März 2025 auf Amazon Prime Video.