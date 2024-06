Eine der ikonischsten Filmszenen überhaupt könnt ihr jetzt als LEGO-Set selbst nachbauen – mit über 1.500 Teilen!

Dieser berühmte Film machte nicht nur Harrison Ford noch mehr zu einer Ikone, auch eine bestimmte Szene ist schon lange legendär. Das LEGO-Set dazu könnt ihr euch jetzt günstiger schnappen.

Nach seinem Durchbruch als Han Solo in Krieg der Sterne spielte Harrison Ford mit Indiana Jones in Jäger des verlorenen Schatzes * eine weitere überaus kultige Rolle, die in die Filmgeschichte einging. Unvergessen ist hier vor allem auch die Eröffnungssequenz, in der er in einem Tempel letztlich vor einer riesigen Steinkugelfalle fliehen muss. Dieses Film-Set könnt ihr euch von LEGO jetzt aktuell um 26 Prozent vergünstigt bei Amazon * zum selbst Nachbauen nach Hause holen.

LEGO-Set zu Indiana Jones jetzt mit 26 Prozent Rabatt Deal Zu Amazon

Das bietet das LEGO-Set zu Indiana Jones

Im Film ergattert Indy bekanntlich eine goldene Götzenstatue, nachdem er mit einem Gehilfen durch einen Tempel voller Fallen und Gefahren vorgedrungen ist, nur um letzten Endes durch die Entfernung der Reliquie allerlei weitere Fallen auszulösen. Das Set zum Tempel des goldenen Götzen von LEGO lässt euch die komplette Szenerie dabei nicht nur nachbauen, sondern dank interaktiver Funktionen auch nachspielen.

Mit 1.545 Teilen bietet der Modellbausatz für Erwachsene zahlreiche Details, darunter einen Sockel mit vier Knöpfen, mit denen verschiedene Funktionen spielerisch aktiviert werden können. Dazu gehört etwa die eingangs erwähnte Steinkugel, aber auch die Beleuchtung des Götzen, eine einstürzende Wand oder das Schwingen der Figuren über eine Kluft an einer Liane.

Jetzt zum Angebot: LEGO-Set zu Indiana Jones 26 Prozent reduziert bei Amazon *

Passend dazu sind natürlich auch LEGO-Minifiguren mit von der Partie, die neben Indiana Jones (mit abnehmbarer Peitsche!) auch den verräterischen Gehilfen Satipo (Alfred Molina) sowie den Bösewicht Belloq (Paul Freeman) und einen Hovitos-Krieger vom Ende der Szenerie beinhalten. Weitere Details zu den Bestandteilen des Sets findet ihr auch bei Amazon *.

LEGO LEGO LEGO LEGO LEGO

Noch mehr LEGO Indiana Jones bei Amazon reduziert

Neben dem Tempel des goldenen Götzen sind derzeit auch noch zwei weitere Szenerien aus Indiana Jones als LEGO-Sets um bis zu 30 Prozent bei Amazon reduziert: Die Flucht aus dem Grabmal * aus dem gleichen Film, inklusive Schlangen und einer Mumie sowie Marion Ravenwood (Karen Allen) und Sallah (John Rhys-Davies) als Figuren. Außerdem gibt es die Flucht vor dem Jagdflugzeug * aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, inklusive einer Figur von Indy-Vater Dr. Henry Jones Sr. (Sean Connery).

Letztere beiden Sets sind darüber hinaus auch für Kinder geeignet und nicht ganz so komplex wie der Tempel des goldenen Götzen. Dementsprechend ist sowohl für junge als auch ältere Fans der berühmten Abenteuerfilmreihe etwas im vergünstigten Amazon-Angebot dabei.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.