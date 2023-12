"Eine der schlimmsten Sachen": DC-Chef James Gunn erklärt die größte Superhelden-Plage und seine Kritik ist absolut nachvollziehbar

Der kommende Superman-Film von James Gunn wird einen großen Cast haben. Der Regisseur hat die Entscheidung jetzt schon verteidigt und von einem Trend abgegrenzt, den er als Superhelden-Plage beschreibt.

Nach Aquaman: Lost Kingdom wird das DC-Universum von Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran komplett neu gestartet. Gunn selbst wird einen neuen Superman-Film inszenieren, in dem Henry Cavill nicht mehr dabei ist. So langsam wächst der Cast von Superman: Legacy immer weiter, doch Gunn steht hinter dieser Entscheidung.

Jetzt hat er erklärt, dass er ein bestimmtes Problem mit einem Trend in Superhelden-Filmen hat, von dem er sich bewusst abgrenzt.

James Gunn kritisiert Cameo-Trend in jüngsten Superhelden-Filmen

Laut Comic Book Movie hat der Regisseur geschrieben, dass der Cast in seinem kommenden DC-Blockbuster nicht aus zahlreichen Cameos besteht, sondern wichtige Charaktere hat, die seinen Man of Steel unterstützen. Über die Social-Media-App Threads hat sich Gunn jetzt nochmal dazu geäußert und sein Problem mit dem Cameo-Trend in Superhelden-Filmen genauer beschrieben:

Ich nenne das 'Cameo-Porno' und es ist eine der schlimmsten Sachen der letzten Superhelden-Filme. Wenn eine Figur im Film vorkommt, muss sie Story-technisch einen Grund haben, dort zu sein.

Konkrete Marvel- oder DC-Beispiele für seine Erläuterung nennt Gunn nicht. Wenn die bisherige Berichterstattung zu Deadpool 3 aber ein Anzeichen für den kommenden Ryan Reynolds-Blockbuster ist, macht James Gunn lieber einen großen Bogen um den Film.

Wann startet der neue Superman-Film von James Gunn?

In Superman: Legacy wird Clark Kent von David Corenswet verkörpert, der unter anderem aus den Netflix-Produktionen The Politician, Hollywood und Look Both Ways bekannt ist. An seiner Seite spielt The Marvelous Mrs. Maisel-Star Rachel Brosnahan die Rolle von Lois Lane. Als legendärer Superman-Bösewicht Lex Luthor ist Mad Max: Fury Road-Star Nicholas Hoult an Bord.

In Deutschland soll der neue Superman-Film am 10. Juli 2025 in den Kinos starten.

