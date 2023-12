Nächste Set-Bilder für Deadpool 3 verraten komplett unerwartete Verbindung zu MCU-Serie

Im Netz sind neue Fotos vom Deadpool 3-Set aufgetaucht. Sie enthüllen wieder MCU-Verbindungen und Superhelden-Überraschungen. Schaut sie euch auf eigene Gefahr an!

Neben dem ersten offiziellen Deadpool 3-Foto mit dem potenziellen neuen Fan-Liebling Dogpool tauchen zurzeit auch immer wieder aktuelle Set-Fotos der Ryan Reynolds-Fortsetzung auf. Jetzt sind wieder frische Bilder-Leaks im Netz gelandet, die unter anderem eine unerwartete MCU-Verbindung verraten. Wer von Deadpool 3 komplett überrascht werden will, sollte sie mit Vorsicht genießen.

Neue Deadpool 3-Set-Fotos enthüllen weitere MCU- und Superhelden-Verbindungen

Wie CBR berichtet, hat der Scooper CanWeGetSomeToast auf seinem X-Account neue Set-Fotos von Deadpool 3 gepostet. Ihr könnt sie euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der User erklärt dazu, was auf den Bildern zu sehen ist. Das erste Foto zeigt eine neue Minute Men-Version der Time Variance Authority (TVA), die aus der Loki-Serie mit Tom Hiddleston bekannt ist. Ein Auftritt des Marvel-Antihelden in Deadpool 3 ist jetzt also sehr wahrscheinlich geworden.

Das zweite aktuelle Set-Foto von Deadpool 3 zeigt den X-Men-Bösewicht Toad, der im Marvel-Film von 2000 zu sehen war. Das Fahrzeug, in dem er sitzt, soll das Fantasti-Car aus dem Fantastic Four-Franchise sein. Das fliegende Auto deutet auf die nächste große Superhelden-Verbindung in der kommenden Deadpool-Fortsetzung hin.

Wann startet Deadpool 3 im Kino?

Der nächste Teil mit dem frechen Antihelden läuft ab dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.

Podcast: Die 10 spannendsten Streaming-Filme im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Sie reichen von Netflix’ Sci-Fi-Blockbuster des Jahres über Märchen und Mark Wahlberg-Action bis zu einem neuen Harry Potter-Film.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.