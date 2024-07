Eine der spannendsten Action-Serien aller Zeiten kommt ganz anders zurück: Neuer 24-Film angekündigt

Mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer und dem innovativen Echtzeit-Konzept wurde 24 zu einer der größten Action-Serien der letzten 25 Jahre. Jetzt wurde ein neuer Film angekündigt.

Ab 2001 schlug eine Action-Serie in der TV-Landschaft ein, die das Fernsehpublikum mit so noch nie gesehener Spannung überwältigte. 24 mit Kiefer Sutherland als Anti-Terror-Agent Jack Bauer setzte auf ein innovatives Echtzeit-Konzept, durch das in jeder Staffel hautnah mitgefiebert werden konnte. Spätestens im Heimkino auf DVD oder mitterweile im Stream ist 24 die ultimative Binge-Offenbarung.

Nach 9 Staffeln ist 2017 noch das Spin-off 24: Legacy ohne Sutherland erschienen. Jetzt gibt es jedoch Neuigkeiten aus dem Action-Universum: ein neuer 24-Film soll kommen.

Neuer 24-Film ist in Arbeit

Laut Variety hat der Produzent Brian Grazer jetzt einen neuen 24-Film angekündigt. Bis jetzt gibt es noch keinerlei Infos zu dem Projekt, das für 20th Century Studios in Entwicklung sein soll.

Ob es sich um eine Fortsetzung, ein Prequel oder einen komplett anderen Ableger aus dem Action-Universum handelt und ob Kiefer Sutherland daran beteiligt ist, bleibt abzuwarten.

Wann startet der neue 24-Film?

2008 ist bereits der Film 24: Redemption erschienen, der damals eine Brücke zwischen Staffel 6 und 7 darstellte.

Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Projekt noch in einem viel zu frühen Entwicklungsstadium, um ein Startdatum bestimmen zu können. Vor 2026 rechnen wir nicht mit einem Release des Action-Films.

