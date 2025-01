"Eine Karriere nach der Karriere": Wer wird Millionär?-Kandidat unterbreitet Günther Jauch einen interessanten Vorschlag

Derzeit läuft die 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär? Einer der Kandidaten hat durch seinen Job Erfahrung mit YouTube. Dort macht er Günther Jauch einen interessanten Vorschlag.

In der 3-Millionen-Euro-Woche läuft derzeit täglich Wer wird Millionär? auf RTL. Einige konnten sich bereits für das Finale am Freitag qualifizieren, andere nicht. Einer der Kandidat:innen schlug sich am Dienstag wacker und unterbreitete aufgrund seines Jobs Günther Jauch einen interessanten Vorschlag.



Sales-Manager erklärt Günther Jauch YouTube

Philipp Bradaric setzte sich in der Vorrunde am schnellsten durch und durfte auf dem Platz gegenüber von Günther Jauch Platz nehmen. Nachdem er die ersten Fragen souverän beantwortet und 1.000 Euro gewonnen hatte, kam er mit Jauch ins Gespräch über seinen Beruf. Er ist nämlich Sales Manager bei YouTube.



Das machte Jauch neugierig und er fragte, wie man auf YouTube Geld verdiene und wann dort Werbung geschaltet werde. Bradaric klärte auf und erklärte, dass man bereits ab 100.000 Klicks pro Video einen ordentlichen Batzen Geld verdienen könne.



"Für eine Karriere nach der Karriere": Kandidat macht Jauch interessanten Vorschlag

Als Beispiel für einen erfolgreichen TV-Moderator, der auch auf YouTube durchgestartet ist, nannte Bradaric Kai Pflaume. Dieser habe mit seinem Kanal "Ehrenpflaume" bereits mehrere hunderttausend Abonnenten. Der Kandidat machte Jauch daraufhin einen naheliegenden Vorschlag:



Vielleicht auch für sie mal, wenns hier mal irgendwann zu Ende ist. Vielleicht noch für sie eine Karriere nach der Karriere mit einem Jauch-Youtube-Kanal?



Jauch schien von der Idee zunächst wenig angetan und stellte die Gegenfrage, wie viele Follower er denn habe. Bradaric antwortete schlicht "Garkeine", was nicht nur den Moderator, sondern auch das gesamte Publikum zum Lachen brachte. Jauch haderte noch mit der Idee, schien aber interessiert. "Der arme Kai Pflaume, der muss das wahrscheinlich machen", meinte er noch zum Kandidaten.

Für einen Lacher sorgte ein Kommentar von Jauch, der auf die Frage nach dem größten YouTuber die Antwort MrBeast bekam und darauf antwortete: "Das ist der Unterschied, ich kenn noch Mr. Bean". Philipp Bradaric erreichte wiederum das Ziel von 16.000 Euro und wird am Freitag noch einmal zu sehen sein.



Wann Wer wird Millionär? aktuell läuft

Wer wird Millionär? läuft derzeit noch in der 3-Millionen-Euro-Woche und ist daher montags bis freitags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Ab nächster Woche wird die Quizshow wieder jeden Montag auf dem gewohnten Sendeplatz ausgestrahlt. Wer die aktuellen Folgen verpasst hat, kann sie auch auf RTL+ nachholen.