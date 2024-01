Einer der am meisten erwarteten Netflix-Filme des Jahres kriegt ersten Trailer – mit Glen Powell in der "größten Rolle seines Lebens"

Top Gun 2-Darsteller Glen Powell wird als nächster großer Hollywood-Star gehandelt. Der Trailer zum heiß erwarteten Netflix-Kracher Hit Man scheint die Vermutung zu bestätigen.

"Glen Powell ist wohl unsere größte Hoffnung, wenn es darum geht, die Idee des Filmstars am Leben zu erhalten". Derartig euphorisch äußern sich gerade Little White Lies und andere Seiten über den Top Gun: Maverick-Star und seinen kommenden Netflix-Film Hit Man. Dem ersten Teaser zufolge versprechen die begeisterten Kritiken nicht zu viel.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Hit Man an:

Hit Man - Teaser Trailer (English) HD

Glen Powell als Killer aus Versehen: Darum geht's im Netflix-Highlight Hit Man

Hit Man dreht sich um den Psychologie-Professor und Polizeigehilfen Gary Johnson (Powell), der sich für eine Undercover-Mission plötzlich als Auftragskiller ausgeben muss. Dabei trifft er auch die junge Maddy (Adria Arjona), deren Leben er dank seiner neu kultivierten Persönlichkeit zu verbessern sucht.

Die Action-Komödie von Meisterregisseur Richard Linklater (Dazed and Confused) feierte bereits 2023 beim Filmfestival von Venedig Premiere und bekommt seither viele gute Kritiken, die insbesondere Powells Schauspiel hervorheben. Gary Johnson sei "die größte Rolle seines Lebens", schreibt Variety in einem Trailer-Kommentar. "Die geniale Noir-Komödie wird ein echter Publikumsliebling", bestätigt Screen Daily .

Wann kommt Hit Man zu Netflix?

Hit Man wird am 7. Juni 2024 in den USA zu Netflix kommen, ein deutscher Streaming-Start ist bisher nicht bekannt. Darüber hinaus soll er in ausgewählten Ländern auch im Kino erscheinen. Powell war neben seiner Hauptrolle auch am Drehbuch beteiligt. Der Film basiert auf der wahren Geschichte eines Texas Monthly-Artikels von Skip Hollandsworth.

