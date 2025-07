Einer der beliebtesten Abenteuerfilme läuft heute im TV: Die unfassbaren Kampfszenen kosteten Tom Cruise fast das Leben

Im TV läuft heute ein extrem unterhaltsamer Abenteuerfilm mit Tom Cruise. Die fesselnden Schwertkampfszenen wurden dem Hauptdarsteller fast zum Verhängnis.

Hat Tom Cruise einen Todeswunsch? Wer ihn an der Außenseite eines startenden Flugzeugs in Mission: Impossible 5 - Rogue Nation gesehen hat, könnte diesen Eindruck beinahe gewinnen. Die Stunts des Adrenalin-Junkies sind legendär. Selbst im Abenteuerfilm Last Samurai entging der Action-Star laut einem Kollegen nur knapp dem Tod durch ein Schwert. Der Blockbuster mit seinen spektakulären Kampfszenen ist noch bis zum 30. November bei Netflix verfügbar.

Abenteuer-Action im TV: Tom Cruise entging nur knapp einem Schwert-Unfall

Last Samurai dreht sich um den desillusionierten US-Soldaten Nathan Algren (Cruise), der sich in den 1870er Jahren der japanischen Armee als Ausbilder anschließt. Die letzten Reste der Samurai-Kaste unter dem Krieger Katsumoto (Ken Watanabe) stehen dem Modernisierungseifer an der Spitze des Landes im Weg und sollen ausgelöscht werden. Nachdem Algren in der ersten Schlacht dem Feind in die Hände fällt, verändert sich seine Perspektive für immer.

Schaut euch hier den Trailer zu Last Samurai an:

The Last Samurai - Trailer (Deutsch)

Das Abenteuer-Epos von Edward Zwick (Blood Diamond) ist vielleicht kein epochales Meisterwerk seines Genres, unterhält aber dennoch bis zur letzten Sekunde. Bei Moviepilot hat der Film eine sehr gute Durchschnittswertung von 7,2 Punkten.

Neben seinen toll geschriebenen Figuren sind dafür vor allem die endlos packenden Schlacht- und Kampfszenen verantwortlich. In einer davon hätte Tom Cruise fast wortwörtlich seinen Kopf verloren, wie sein Co-Star Hiroyuki Sanada 2004 laut The Guardian erzählte:

Toms Hals war direkt vor mir und ich wollte mein Schwert aufhalten, aber das ist schwer mit einer Hand. [...] Die Crew schrie von allen Seiten auf. Sie dachten schon, Toms Kopf würde durch die Luft fliegen.

In der von Sanada nicht näher benannten Szene saß Cruise auf einem mechanischen Pferd, das ihn aber nicht planmäßig abwarf. Daher konnte er auch Sanadas Schwert nicht ausweichen. Offenbar gelang es seinem Co-Star gerade noch, den eigenen Arm rechtzeitig zu stoppen. Vermutlich handelte es sich um die folgende Sequenz, in der beide Schauspieler zu Pferde unterwegs sind:

Cruise ließ sich von solchen Kinkerlitzchen wohl nicht beeindrucken. Seitdem ist er in fast jedem Film mit brenzligen Stunts vertreten. Allein für eine Action-Szene seines letzten Blockbusters stellte er einen brandgefährlichen Weltrekord auf. Manche bringt nichts zur Vernunft, nicht einmal die Klinge eines wütenden Samurai.



Wann läuft Last Samurai im TV?

Last Samurai läuft am heutigen Freitag, den 4. Juli 2025, um 22.55 Uhr auf RTL Zwei. Wer da keine Zeit, hat den Blockbuster am 6. Juli um 3.00 Uhr morgens nachholen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.