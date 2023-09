Einer der beliebtesten Netflix-Filme aller Zeiten, der 103 Millionen Mal angesehen wurde, bekommt doch noch eine Fantasy-Fortsetzung

Erst ein Rekord-Hit, dann ein Jahr lang Sendepause: Einer der beliebtesten Netflix-Filme überhaupt soll jetzt endlich ein Sequel erhalten.

Mehr ist manchmal einfach besser. Das gilt in jedem Fall für Troll, den beliebtesten nicht-englischsprachigen Netflix-Film aller Zeiten. 103 Millionen Views erntete das Fantasy-Spektakel in 91 Tagen und stellte damit einen Rekord auf. Um ein Sequel war es dennoch still. Bis jetzt, denn: Troll 2 kommt.

Fantasy-Sequel zu Netflix-Überhit aus Norwegen: Das wissen wir über Troll 2

Wie Variety berichtet, hat Netflix die Fortsetzung zum Fantasy-Hit aus Norwegen bestellt. Präzise Informationen zu Story oder Cast gibt es noch nicht. Regisseur Roar Uthaug (Tomb Raider) wird allerdings ebenso zurückkehren wie Autor Espen Aukan (Viking Wolf) und zwei der Produzenten des Vorgängers.

Netflix Troll

Troll drehte sich um ein Exemplar der titelgebenden nordischen Sagengestalt, das nach einer Explosion in den norwegischen Bergen zu neuem Leben erwacht. Ein Wissenschaftler versucht, das gewaltige Ungetüm aufzuhalten.

Wann genau das Sequel zum Fantasy-Hit zu Netflix kommen wird, ist schwer abzusehen. Das erste Lebenszeichen zu Teil 1 erschien etwa zweieinhalb Jahre vor dem Streaming-Start. Wir rechnen 2025 mit Teil 2.

