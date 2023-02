Einer der beliebtesten Netflix-Filme kriegt Fortsetzung: Adam Sandler, Jennifer Aniston & Axt im Kopf im ersten Trailer für Murder Mystery 2

Vergesst Glass Onion und Knives Out: Schon im März kehren Adam Sandler und Jennifer Aniston zu Netflix zurück, um eine Entführung aufzuklären. Wir haben den ersten Trailer für Murder Mystery 2 für euch.

2019 war Murder Mystery der beliebteste Original-Film beim Streaming-Anbieter Netflix. Vier Jahre später kommt endlich die Fortsetzung, in der wir Adam Sandler und Jennifer Aniston erneut bei einem 5-Sterne-Urlaub zuschauen können, der in einem turbulenten Krimi-Abenteuer entgleist. Im ersten Trailer sehen wir unter anderem den nicht wirklich respektvollen Elite-Polizisten (?) Mark Strong und eine Axt, die über Umwege im Kopf eines (hoffentlich) bösen Buben landet. Schaut selbst rein!

Schaut euch hier den deutschen Trailer für Murder Mystery 2 an:

Murder Mystery 2 - Trailer (Deutsch) HD

In Murder Mystery 2 geht's diesmal um eine Entführung

Die Fortsetzung spielt vier Jahre nach den Ereignissen des ersten Films. In der Tradition von Nick und Nora Charles aus Der dünne Mann schnüffeln Nick und Audrey Spitz (Adam Sandler und Jennifer Aniston) jetzt professionell in der Dreckwäsche der Reichen und Schönen. Eigentlich wollen sie Urlaub vom Job nehmen, als der Maharaja (Adeel Akhtar) aus Teil 1 sie zu seiner Hochzeit einlädt. Doch wie der Trailer zeigt, wird er entführt und die gesamte Hochzeitsgesellschaft steht im Verdacht, dahinterzustecken. Auf der Suche nach den Hinterleuten landet das Spitz-Duo unter anderem in Paris.

Zum Cast gehören diesmal Mark Strong (Shazam), Mélanie Laurent (Inglourious Basterds), Jodie Turner-Smith (After Yang) und Tony Goldwyn (Scandal).

Wann kommt die Krimikomödie zu Netflix?

Murder Mystery 2 kommt am 31. März 2023 zu Netflix. Wer sich bis dahin die Zeit mit Whodunits vertreiben will, kann Murder Mystery nachholen oder in dieser Liste weitere Filme wie Knives Out 1 und 2 entdecken.

Podcast-Tipp: Warum setzt Netflix meine Lieblingsserien ab?