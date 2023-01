Der König von Netflix: 2023 kommen gleich 3 (!) neue Adam Sandler-Filme zum Streaming-Dienst

Netflix plant 2023 fest mit den Fans von Adam Sandler, wie drei neue Filmprojekte zeigen. Mit dabei: Ein Science-Fiction-Abenteuer und ein Hit-Sequel.

Netflix ohne Adam Sandler ist eigentlich kaum vorstellbar. Egal, was sich hinter den Kulissen ändert, The Sandman gehört seit nunmehr sieben Jahren zum festen Repertoire des Streaming-Dienstes. Dabei zeigt der Komiker seine Talente in wunderbar tumben Komödien, Thrillern und Tragikomödien. Auch dieses Jahr steht im Zeichen des inoffiziellen Königs von Netflix, der drei neue Filme am Start hat – und ein weiterer ist schon in Arbeit.

Adam Sandler-Film Nummer 1: Murder Mystery 2 mit Jennifer Aniston wieder vereint

Netflix Jennifer Aniston und Adam Sandler in Murder Mystery 2

Alle reden über Glass Onion: A Knives Out Mystery, aber das komödiantische Mörderraten haben Adam Sandler und Jennifer Aniston bei Netflix etabliert. Ihre Komödie Murder Mystery war der erfolgreichste Netflix-Film 2019. Dieses Jahr kommt das Sequel über das Ehepaar Spitz. In der Tradition von Nick und Nora Charles aus Der dünne Mann schnüffeln die beiden jetzt professionell in der Dreckwäsche der Reichen und Schönen. Als der Maharaja (Adeel Akhtar) aus Teil 1 entführt wird, führt sie die Aufklärung des Falls unter anderem nach Paris.

Zum Cast gehören diesmal Mark Strong (Shazam), Mélanie Laurent (Inglourious Basterds), Jodie Turner-Smith (After Yang) und Tony Goldwyn (Scandal).

Start bei Netflix: 31. März 2023

Adam Sandler-Film Nummer 2: Der Sci-Fi-Film Spaceman mit Carey Mulligan und Paul Dano

Netflix Adam Sandler in Hustle

In die tragikomische Richtung scheint Spaceman zu gehen, eine Adaption des Romans Spaceman of Bohemia von Jaroslav Kalfař. Adam Sandler spielt in dem Science-Fiction-Drama Jakub Procházka, den ersten Astronauten des unabhängigen Tschechien. Jakub wird für eine Mission an den Rand der Galaxie geschickt, während sein Privatleben auf der Erde auseinander fällt. Hilfe bekommt er von einem unerwarteten Wesen.

Johan Renck, der alle Episoden von Chernobyl inszeniert hat, führt Regie. Batman-Bösewicht Paul Dano, Promising Young Woman-Star Carey Mulligan und The Big Bang Theory-Darsteller Kunal Nayyar gehören zur Besetzung.



Start bei Netflix: Herbst 2023

Adam Sandler-Film Nummer 3: Der Animationsfilm Leo

Netflix Leo

Mit Hotel Transsilvanien führte Adam Sandler eine extrem erfolgreiche Animationsreihe an, über die kaum jemand spricht. Kein Wunder, dass Sandler auch im Animationsfilm Leo die Hauptfigur spricht: Die 74-jährige Eidechse Leo lebt seit Jahrzehnten in einem Terrarium in einer Schule und wagt mit einer Schildkröte den Ausbruch.

Die frisch oscarnominierte Stephanie Hsu aus Everything Everywhere All at Once leiht dem Film ebenfalls ihre Stimme.

Netflix-Start: 22. November 2023

Wie viele Filme hat Adam Sandler bereits für Netflix gemacht?

Damit kommen dieses Jahr (mindestens) drei Filme zum wachsenden Sandman-Katalog bei Netflix hinzu und das bezieht sich nicht auf die gleichnamige Fantasy-Serie nach Neil Gaiman. Noch keinen Starttermin hat Netflix' Romanadaption You Are So Not Invited to My Bahmitzvah, in der der Komiker ebenfalls mitspielt.

Adam Sandler hat bisher in diesen Netflix-Produktionen die Hauptrolle gespielt:

Außerdem vertreibt Netflix seine Filme Der schwarze Diamant und The Meyerowitz Stories in Deutschland exklusiv. Und dann wären da noch die zahlreichen anderen Komödien, die Sandler mit seiner Produktionsfirma Happy Madison für den Streaming-Dienst umsetzt, ohne selbst mitzuspielen.

Netflix gehört dem Sandman und das wird sich so bald nicht ändern.