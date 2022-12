Einer der besten Actionfilme des Jahres wird fortgesetzt – Teil 1 streamt bei Netflix und du musst das Spektakel gesehen haben

RRR ist eines der Blockbuster-Phänomene des Jahres und nun planen die Macher eine Fortsetzung des mitreißenden Actionfilms.

Der mit Abstand beste Film, in dem Motorräder auf die Armee des britischen Imperiums geworfen wurden, war dieses Jahr RRR. Mit seinen famosen Actionszenen eroberte der Blockbuster auch international die Herzen der Kritiker:innen. Solltest du den Film noch nicht gesehen hat, musst du ihn unbedingt bei Netflix nachholen. Und wer noch öfter erleben will, wie die koloniale Übermacht zusammengefaltet wird, kann sich auf eine Fortsetzung freuen.



Actionfilm kriegt nach internationalem Erfolg eine Fortsetzung

Regisseur S.S. Rajamouli hat der Variety kürzlich ein Update über die Weiterführung der Geschichte gegeben. Demnach arbeitet sein Vater und Drehbuchautor des ersten Films, Vijayendra Prasad, derzeit an der Geschichte einer Fortsetzung.

Wie Rajamouli erklärt, kommt die Nachricht von RRR 2 etwas überraschend. Anders als sein Fantasy-Zweiteiler Bahubali: The Beginning und Bahubali 2: The Conclusion erzählt RRR nämlich eine in sich abgeschlossene Geschichte. Eine Fortsetzung war nicht vorgesehen, bis Rajamoulis Cousin mit einer blendenden Idee daherkam. "Das ist eine Idee, die es wert ist, verfolgt zu werden", sagte der Regisseur.

Was ist über RRR 2 bekannt?

Bisher steht nur Folgendes fest:

Die beiden indischen Stars Junior N.T.R. und Ram Charan werden in ihren Rollen als Freiheitskämpfer Bheem und Raju zurückkehren.

Einmal mehr geht es um den Kampf gegen die britische Kolonialmacht, die Indien bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1947 unterjochte.

Warum lohnt sich der Actionfilm RRR bei Netflix?

Auf dem Papier liest sich RRR wie ein Historiendrama über zwei ungleiche Freiheitskämpfer in den 1920er Jahren. Auf dem Bildschirm aber entfaltet S.S. Rajamouli ein episches Actiondrama über schicksalhafte Aufgaben, schmerzhafte Opfer und unglaublich fetzige Tanzeinlagen, die jeden Kinosaal zum Beben bringen würden. Dabei übertrifft sich der Regisseur mit einfallsreich choreografierten Kämpfen, Rettungsaktionen, Tiger-Jagden und sogar Flirts, die jeder romantischen Komödie gut stehen würden.

DVV Entertainment RRR

Rajamouli ist ein Meister der überbordenden Gefühle und des Einsatzes von visuellen Effekten. Er besitzt ein Händchen für dynamische Actionszenen, in denen jeder Faustschlag zur Dramaturgie der Geschichte beiträgt. Darin ähnelt sein Talent jenem von Kollegen wie Steven Spielberg und James Cameron. Im spielerischen Umgang mit den Computer-Effekten schwebt ein Hauch Stephen Chow (Kung Fu Hustle) mit, während die wunderbar ernste Männerfreundschaft im Herzen von RRR an die großen Tage von John Woo (Hard Boiled) erinnert.

In erster Linie ist S.S. Rajamouli aber ein eigenständiger Künstler, der sich mit seinen ironiefreien Action-Abenteuern in den letzten Jahren in die vorderste Riege des aktuellen Blockbuster-Kinos inszeniert hat. Wer nach RRR einen Nachschlag benötigt, sollte sich deshalb unbedingt den Bahubali-Zweiteiler anschauen.

