Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre geht weiter: Neuer Trailer zu Wunderschöner entfesselt große Gefühle

Karoline Herfurth setzt mit Wunderschöner einen ihrer größten und gefeiertsten Kino-Hits fort. Der neue Trailer entfesselt Alltagsprobleme und große Gefühle.

Mit Wunderschön gelang Karoline Herfurth 2022 eine berührende und realitätsnahe Ode an die Rolle der Frau im 21. Jahrhundert und begeisterte damit in Deutschland ein Millionenpublikum. Jetzt steht Herfurth mit der Fortsetzung Wunderschöner in den Startlöchern, die ihre Alltagsheldinnen auf die große Leinwand zurückbringt und vor neue Herausforderungen stellt. Der lange Trailer zur Tragikomödie gibt uns nun einen umfangreichen Einblick.

Schaut hier den neuen Trailer zu Wunderschöner:

Wunderschöner - Trailer 2 (Deutsch) HD

Nach Wunderschön kommt Wunderschöner: Darum geht's in der Fortsetzung von Karoline Herfurth

Sonja (Karoline Herfurth) und Milan (Friedrich Mücke) leben mittlerweile getrennt und versuchen durch eine Familientherapie wieder einen gemeinsamen Kommunikationsweg zu finden. Als Sonja erfährt, dass Milan andere Frauen datet, fällt sie aus allen Wolken und stürzt sich aus Angst vor dem Alleinsein selbst ins Datingleben. Schnell bemerkt sie jedoch, dass ihr gerade etwas ganz anderes fehlt. Was wäre, wenn sie sich von den gesellschaftlichen Zwängen befreit ‒ und einfach tut, was für sie am besten ist?

Auch ihre beste Freundin Vicky (Nora Tschirner) stürzt ins Gefühlschaos, als sie sich zu ihrem neuen Kollegen Milan (Malick Bauer) hingezogen fühlt, der gerade einen Kurs über toxische Männlichkeit an der Schule hält. Ist Zweisamkeit wirklich das richtige Beziehungsmodell für sie und Franz? Währenddessen holen Julie (Emilia Schüle) die Selbstzweifel wieder ein, als sie als neue Aufnahmeleiterin einer TV-Show arbeitet und dort von einem Kollegen belästigt wird.

Herfurth versammelt in Wunderschöner erneut einen deutschen Star-Cast um Nora Tschirner (One for the Road), Emilia Schüle (High Society) und Friedrich Mücke (SMS für Dich), zu dem nun Neuzugänge wie Anneke Kim Sarnau (Sweethearts), Godehard Giese (Babylon Berlin), Malick Bauer (Sam – Ein Sachse) und Emilia Packard stoßen. Das Drehbuch schrieb Herfurth wieder gemeinsam mit Wunderschön-Co-Autorin Monika Fäßler.

Damit setzt Herfurth ihren Kino-Erfolg fort, der 2022 rund 1,6 Millionen Zuschauende in die deutschen Lichtspielhäuser zog. Neben weitgehend positiven Presse-Kritiken kommt Wunderschön auch bei der Moviepilot-Community auf eine starke Wertung von 7 von 10 Punkten und landete in der Top-Liste der bestbewerteten deutschen Filme des Jahres 2022.

Wann kommt Wunderschöner ins Kino?

Wunderschöner startet am 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Wenn ihr davor noch einmal in den ersten Teil reinschauen wollt, könnt ihr das aktuell bei Magenta TV im Abo. Dazu steht Wunderschön bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon und Apple TV zum Kaufen oder Leihen bereit.