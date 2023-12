Einer der besten Filme aller Zeiten erscheint in neuer Edition: Ein absolutes Gangster-Meisterwerk für die Ewigkeit

Dieses Epos ist bis heute einer der besten und ikonischsten Gangsterfilme aller Zeiten. Al Pacino spielt den eiskalten Tony Monatana, lose angelehnt an den Mafiaboss Al Capone.

1983 erschien Scarface von Regisseur Brian De Palma und definierte das Gangstergenre neu. Der bis 2011 in Deutschland indizierte Film erhielt vor allem durch seine blutigen Gewaltszenen und der Glorifizierung des Gangstertums viel Aufmerksamkeit, wurde erst zerrissen und dann bis heute verehrt.

Im November erschienen eine neue Fassung von Scarface im edlen 4K-Steelbook, die schnell ausverkauft war, doch jetzt gibt es wieder Nachschub für die Edition, die am 14. Dezember erscheint.

Das Bonusmaterial von Scarface enthält Folgendes

Scarface 35th Anniversary Reunion: Ein knapp halbstündiges Wiedersehen mit Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer und Brian De Palma beim Tribeca Filmfestival 2018

Das Scarface-Phänomen

Die Welt von Tony Montana

Die Wiedergeburt

Die Darstellung

Die Entstehung

Deleted Scenes

Scarface: Die TV-Version

Making of Scarface: Das Videospiel

Al Pacino war gegen Michelle Pfeiffer in Scarface

Als Michelle Pfeiffer für die Rolle der Ehefrau von Tony Montana vorsprach, war Al Pacino ganz klar gegen die Nachwuchsschauspielerin, wie sie 2017 in der Tonight Show berichtete. Pfeiffer hatte zuvor nur in kleineren Produktionen mitgespielt und bei Grease 2 ihre erste Hauptrolle ergattert. Ein Film, der bei Kritik und Publikum eher negativ aufgenommen wurde, weshalb auch Al Pacino nicht gerade euphorisch auf sie reagierte. Die Ablehnung und der Druck beim monatelangen Castingprozess verunsicherten Pfeiffer und ihre Performance litt darunter.

Amazon Scarface war der Durchbruch für Michelle Pfeiffer.

Doch Regisseur Brian De Palma glaubte an sie und lud sie zum Screentest ein. Pfeiffer war davon überzeugt, die Rolle ohnehin nicht zu bekommen. Sie verlor endgültig die Nervosität und legte eine unglaubliche Performance hin. In einer Szene, in der sie sich so sehr mit Al Pacino streiten musste, dass sie Geschirr durch die Gegend warf, verletzte sie ihn sogar so stark, dass er blutete. Damit konnte sie nicht nur De Palma überzeugen, sondern Pacino selbst. Scarface war ihr Durchbruch als Hollywood-Star.



Darum geht es in dem Gangster-Epos Scarface

Der Kubaner Tony Montana (Al Pacino) kommt als politischer Flüchtling in die USA. Mit Ehrgeiz und viel Charisma startet er seine Karriere als Gangster und steigt schnell zum Unterboss in der Drogenszene auf. Vom Erfolg verwöhnt wird er immer kompromissloser und überheblicher, doch gerade seine Selbstsicherheit, die ihn einst so weit gebracht hat, könnte ihm zum Verhängnis werden, als er sich mit den falschen Leuten anlegt.

