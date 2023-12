Einer der besten Filme aller Zeiten erscheint in neuer Edition fürs Heimkino: Er erhielt 7 Oscars, geht über 3 Stunden und basiert auf wahren Begebenheiten

Dieser Filmklassiker erschien 1962 und inspiriert bis heute die A-Riege von Hollywood-Regisseure. Schon bald gibt es ihn in einer hochwertigen Neuauflage fürs Heimkino.

Der bildgewaltige Monumentalfilm Lawrence von Arabien gewann ganze sieben Oscars, darunter auch als bester Film. In 227 Minuten erfahren wir die spannende und wahre Geschichte des Offiziers und Geheimagenten T. E. Lawrence, der von Filmlegende Peter O'Toole gespielt wird. Bereits zweimal wurde der Film unter schwierigen Bedingungen restauriert, was sich gelohnt hat, denn die Edition in 4K war schnell vergriffen.

Am 15. Februar erscheint die Neuauflage des hochwertigen Steelbooks, die bereits jetzt vorbestellt werden kann. Schnell sein lohnt sich, wer weiß, wie lange der Vorrat diesmal reicht.

Lawrence von Arabien im Steelbook auf 4K + Blu-ray Deal Zum Deal

Neben dem hochwertigen Steelbook * gibt es den Film außerdem auf Blu-ray *, DVD * und als Stream auf Prime Video *.

Das Steelbook enthält umfangreiches Bonusmaterial

Nicht verwendeter internationaler Prolog

Geheimnisse von Lawrence von Arabien: Bild-in-Bild-Grafik-Track

Peter O'Toole erinnert sich an "Lawrence von Arabien"

Gelöschte Balkonszene

Die Verlockung der Wüste: Martin Scorsese über "Lawrence von Arabien"

Gespräch mit Steven Spielberg

Wind, Sand und Sterne: Die Entstehung eines Klassikers

Die wahre Geschichte von Lawrence von Arabien

Lawrence von Arabien basiert auf dem autobiografischen Kriegsbericht Die sieben Säulen der Weisheit. Im Ersten Weltkrieg wird der britische Offizier T.E. Lawrence auf die arabische Halbinsel entsandt. Hier soll er die politische Entwicklung unter Prinz Faisal (Alec Guinness) beobachten und den Aufstand der Araber gegen das Osmanische Reich unterstützen. Schnell gerät er zwischen die Fronten einiger Beduinenstämme und deren schonungslose Gesetze. Als er auf Sherif Ali (Omar Sharif) trifft, beschließen die beiden die Wüste Nefud zu durchqueren, um nach Akaba zu gelangen und gegen die türkischen Besatzer zu kämpfen.

Amazon Lawrence von Arabien ist jetzt vorbestellbar.

Regisseur David Lean (Doktor Schiwago) versteht es, einen Film mit Überlänge spannend in Szene zu setzen. Der mitreißende Wüstenepos überzeugt durch überwältigende Bilder, komplexe Figuren und schwierige politische Fragestellungen, die einnehmend diskutiert werden.

Bis heute beeinflusst Lawrence von Arabien die großen Hollywood Regisseure wie George Lucas, Oliver Stone, Martin Scorcese und Steven Spielberg. Die letzten beiden sind ebenfalls auf dem Bonusmaterial der Heimkinoedition zu finden. Auch The Mandalorian-Schöpfer Jon Favreau nimmt in der zweiten Folge von Das Buch von Boba Fett Bezug auf den Monumentalfilm. Im heißen Wüstensand von Tatooine spiegelt er Teile der Geschichte.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.