Einer der besten Filme der Kinogeschichte erscheint erstmals in 4K: Sichert euch den unheimlichen Serienkiller-Thriller im limitierten Mediabook

Erstmals erscheint der Filmklassiker Die Nacht des Jägers in 4K fürs Heimkino, mit jeder Menge Bonusmaterial. Dem Noir-Film mit dem ikonischen Serienkiller steht auch eine Neuauflage bevor.

Bereits 1955 setzte Robert Mitchum als Harry Powell in Die Nacht des Jägers einen Modetrend, den man noch heute an den Händen mancher Leute sehen kann: Die ikonischen Love-Hate Tattoos auf den Fingerknöcheln. Die lassen sich jetzt in bester Qualität sehen, denn das 35-mm-Originalkameranegativ wurde durch einen 4K-Scan aufgewertet. Sichert euch jetzt Charles Laughtons ästhetisches Meisterwerk, von dem auch ein Remake in Planung ist.

Die 2-Disc Limited Collector's Edition enthält Die Nacht des Jägers erstmals auf 4K mit Dolby Vision und HDR10, sowie auf Blu-ray. Mehr Infos zum Film gibt es in dem 24-seitigen Booklet und in dem umfangreichen Bonusmaterial, das unter anderem einen Audiokommentar und Interviews über die Symbolik und Ästhetik des Films enthält.

Darum geht es im gruseligen Noir-Horror Die Nacht des Jägers

Der zwielichtige Wanderprediger Harry Powell sitzt wegen Autodiebstahls im Gefängnis ein. Von seinem im Schlaf redenden Zellengenossen Ben Harper erfährt er von der versteckten Beute eines lukrativen Banküberfalls. Nach seiner Entlassung macht sich Powell auf den Weg zu Harpers Frau Willa (Shelley Winters) und deren beiden Kindern. Um an das Geld zu kommen, erschleicht er sich das Vertrauen der Familie, doch was niemand ahnt: Der psychopathische Harry Powell ist ein mehrfacher Frauenmörder.

Die Nacht des Jägers soll vom Dreamteam neu verfilmt werden

Mit dem Mediabook könnt ihr euch auch schon mal auf die Neuverfilmung einstellen, die frühstens 2026 oder 2027 erscheinen wird. Nach fast 70 Jahren soll der gleichnamige Roman von Davis Grubb ein Remake erhalten. Der Originalfilm, der zunächst mit gemischten Kritiken rechnen musste, gilt inzwischen als Meisterwerk mit herausragend komponierten Schwarz-Weiß-Bildern. 2008 setzte ihn die prestigeträchtige Filmzeitschrift Cahiers du cinéma auf Platz 2 der besten Filme aller Zeiten.

Jetzt ist Berichten des Hollywood Reporter s zufolge Universal Pictures an einer Neuverfilmung interessiert. Die könnte von Regisseur Scott Derrickson und Drehbuchautor C. Robert Cargill umgesetzt werden, die bereits mit dem Projekt in Verbindung gebracht werden. Für die beiden Kreativköpfe wäre es nicht die erste Zusammenarbeit, neben Marvels Doctor Strange konnten sie auch die Horror-Schocker Sinister und The Black Phone in Szene setzen.

Damit haben sie gute Voraussetzung, um dem unheimlichen Film-Noir ein modernes Gewand zu verleihen. Ob sie dabei der starken Bildsprache des Originals treu bleiben, wird sich zeigen. Auch ob das geplante Remake tatsächlich das Licht der Welt erblicken wird, ist unklar, denn momentan steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen.

