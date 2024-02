Einer der besten Gerard Butler-Filme der letzten Jahre wird tatsächlich fortgesetzt: Die Story klingt vernichtend

Vor vier Jahren kam ein apokalyptischer Sci-Fi-Katastrophenfilm mit Gerard Butler ins Kino, der zum unerwartete Erfolg avancierte. In wenigen Wochen fällt die erste Klappe zu Teil 2.

Gerard Butler ist einer der verlässlichsten Leinwand-Stars, die es aktuell im Mid-Budget-Sektor gibt. Seine Action-Filme performen in der Regel ordentlich an den Kinokassen und lassen ebenso seine Fans zufrieden zurück. Selbst wenn die Qualität schwankt: Die Marke Butler liefert immer ab, auch im Science-Fiction-Bereich.



2020 startete der Weltuntergangsfilm Greenland in den Kinos und verwandelte sich trotz der Corona-Pandemie in einen beachtlichen Erfolg. Ausschlaggebend dafür waren nicht nur die Kinozahlen, sondern vor allem die Streaming-Veröffentlichung bei Amazon Prime Video und Max (ehemals HBO Max). Jetzt kommt die Fortsetzung.

Sci-Fi-Kracher mit Gerard Butler wird fortgesetzt: Die Dreharbeiten zu Greenland 2 beginnen im April

Greenland 2, der den Zusatztitel Migration trägt, ist schon eine ganze Weile in Planung. Im Juni 2021 gab es erste Berichte darüber, dass sich die Fortsetzung in Entwicklung befindet. Danach wurde es jedoch überraschend ruhig um das Projekt. Nun berichtet Deadline , dass der Drehstart vor der Tür steht. Im April fällt die erste Klappe.

Hier könnt ihr den Trailer zu Greenland schauen:

Greenland - Trailer (Deutsch) HD

Die Dreharbeiten zu Greenland 2 finden in Großbritannien statt und bringen die drei wichtigsten Stars des Originals zurück. Vor der Kamera gehören dazu Gerard Butler und Co-Star Morena Baccarin (Deadpool), die in dem Film seine Frau spielt. Hinter der Kamera nimmt Action-Spezialist Ric Roman Waugh wieder auf dem Regiestuhl Platz.

Waugh und Butler sind ein eingespieltes Team. Neben Greenland haben sie zuletzt den Action-Thriller Kandahar ins Kino gebracht. Davor arbeiteten sie im Zuge von Angel Has Fallen, dem dritten Teil der Has Fallen-Reihe zusammen. Hier erwartet uns bald eine weitere Reunion. Waugh soll ebenfalls Night Has Fallen inszenieren.

Das Drehbuch zu Greenland 2 stammt aus der Feder von Chris Sparling und Mitchell LaFortune. Erzählt wird der nächste Schritt der Geschichte: Nach dem Einschlag des Kometen verlässt die Garrity-Familie den Greenland-Bunker und begibt sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Doch Europa liegt in Schutt und Asche.

Wann startet Greenland 2 mit Gerard Butler im Kino?

Ein konkretes Startdatum nennt Deadline in seinem Bericht nicht. Da wir uns erst am Anfang der Produktion befinden, ist davon auszugehen, dass die Sci-Fi-Fortsetzung Greenland 2 frühestens 2025 auf der großen Leinwand eintrifft.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.