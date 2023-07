Einer der besten Horror-Filme aller Zeiten, der sein Publikum krank machte, kriegt Fortsetzung: Hier ist der erste Trailer

50 Jahre nach dem Start kriegt einer der besten Horror-Filme aller Zeiten ein direktes Sequel von den Halloween-Machern. Schaut euch den ersten Trailer für Der Exorzist: Bekenntnis an.

William Friedkins Der Exorzist gilt als einer der besten Horror-Filme aller Zeiten, auch weil er bei der Premiere 1973 extreme Reaktionen verursachte. Die Story der besessenen Regan MacNeil brachte ihr Publikum in Teilen an seine Grenzen. Geschichten von Ohnmachtsanfällen und entleerten Magen-Inhalten machten die Runde.

50 Jahre später macht sich David Gordon Green an eine direkte Fortsetzung, so wie er es schon bei Halloween getan hat. Nun ist der erste Trailer für Der Exorzist: Bekenntnis erschienen.

Schaut euch hier den Trailer für Der Exorzist: Bekenntnis an:

Der Exorzist: Bekenntnis - Trailer (Deutsch) HD

In dem Horror-Film sind gleich mehrere Mädchen besessen

In der Fortsetzung feiern wir ein Wiedersehen mit Ellen Burstyns Chris MacNeil, Mutter der besessenen Regan aus Teil 1, die dem Fall von zwei Mädchen nachgeht, die anscheinend ebenfalls ein teuflisches Schicksal erlitten haben. Leslie Odom Jr. aus Glass Onion spielt den Vater eines der Mädchen.

Universal Universal

Produziert wird der Film für die Blumhouse-Schmiede von Jason Blum, die schon hinter der Neubelebung von Halloween stand.

Der Exorzist: Bekenntnis ist der Auftakt einer neuen Horror-Trilogie

Der Exorzist: Bekenntnis ist natürlich nicht die erste Fortsetzung des Klassikers, der auf einem Roman von William Peter Blatty basiert. 1977 und 1990 folgen Exorzist II - Der Ketzer und Der Exorzist III, außerdem gab es die beiden Prequels Exorzist: Der Anfang und Dominion: Exorzist - Der Anfang des Bösen, die 2004 und 2005 innerhalb kürzester Zeit beim Publikum durchfielen.

Der Exorzist: Bekenntnis kommt am 12. Oktober 2023 in die deutschen Kinos und eine Fortsetzung mit dem Titel The Exorcist: Deceiver ist für 2025 geplant. Sollten die Einspielergebnisse stimmen, können wir mit einer Trilogie im Stile von Halloween, ... Kills und ... Ends rechnen.

