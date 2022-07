Einer der besten Horrorfilme 2022 geht schon jetzt weiter – mit vielversprechendem Trailer

Mit X lieferte Ti West einen der besten Horrorfilme 2022 ab. Überraschend hat der Regisseur direkt noch ein Prequel gedreht, zu dem ihr den ersten Trailer schauen könnt.

Nach großartigen Geheimtipps wie The House of the Devil und The Innkeepers hat Ti West mit X einen der besten Horrorfilme 2022 abgeliefert. Der Slasher dreht sich um eine junge Filmcrew, die auf einem abgelegenen Landhaus einen Porno drehen will. Nach und nach fallen sie den älteren Eigentümer:innen des Grundstücks zum Opfer.

Eins der großen Highlights von X ist Hauptdarstellerin Mia Goth, die in einer verblüffenden Doppelrolle als junger Pornostar und mörderische alte Frau glänzt. Nach X hat Ti West überraschend direkt noch ein Prequel namens Pearl gedreht, das die Vorgeschichte von Goths schaurigem Charakter erzählt. Schaut jetzt den ersten Trailer bei uns.

Pearl - Trailer (English) HD

Horror-Meister Ti West hat sich Avatar 2-Verstärkung für X-Prequel geholt

Die Handlung von Pearl spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 und erzählt die Geschichte der jüngeren Pearl, die in X schon geteast wurde. Bereits im März berichtete IndieWire , dass West das Prequel direkt im Anschluss an die Dreharbeiten heimlich drehte.

Nach X, der von 70er-Klassikern wie Blutgericht in Texas inspiriert wurde, ließ sich West für Pearl von Technicolor-Meilensteinen aus den 50ern und 60ern wie Mary Poppins oder großen Douglas Sirk-Melodramen beeinflussen. Technisch wurde er dabei sogar von der Avatar 2-Crew unterstützt, die für ihn in den Pausen von James Camerons Blockbuster ans Set kam.

© A24 Pearl

Pearl wird bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig Weltpremiere feiern. Ein deutscher Kinostart steht noch nicht fest.

