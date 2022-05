Einer der besten Horrorfilme 2022 in edler Sammleredition: Jetzt limitierte Mediabooks sichern

Vor dem deutschen Kinostart könnt ihr euch den großartigen X von Ti West jetzt schon in schicken limitierten Editionen für daheim sichern. Horrorfans dürfen den Kracher nicht verpassen.

Nach fast 10 Jahren hat Ti West mit X endlich wieder einen Horrorfilm gedreht. Der Regisseur von aufregenden Geheimtipps wie The House of the Devil und The Innkeepers taucht mit seinem neuen Werk in die späten 70er-Jahre ein, wo der geplante Pornodreh auf einem abgelegenen Farmgrundstück brutal eskaliert.

Nach dem deutschen Kinostart von X am 19. Mai veröffentlicht capelight pictures den Horrorfilm am 2. September fürs Heimkino. Dabei habt ihr die Wahl zwischen zwei edlen, limitierten Mediabooks, die euch X in bester 4K-Qualität mit Booklet und Bonusmaterial nach Hause bringen.

X ist ein unglaublich stilvolles und brutales Fest für Horrorfans

Für seinen neuen Horrorfilm hat sich Ti West an großen Genre-Klassikern wie Blutgericht in Texas orientiert. Sein Werk ist aber nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Zitaten, sondern ein eigenwilliger Mix aus lässiger Pornoset-Atmosphäre à la Boogie Nights und brutalem Horror, den der Regisseur wie gewohnt sehr langsam und sorgfältig aufbaut.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu X:

X - Trailer (Deutsch) HD

Neben dem Cast mit Mia Goth in einer besonderen Doppelrolle (die ihr ohne Vorwissen niemals erkennen würdet) entwickelt sich X auch dank verspielter Kameratricks und Einstellungen zum blutigen Genre-Feuerwerk. Mit überwiegend handgemachten Splatter-Effekten verwandelt Ti West sein Werk in einen grandiosen Mix aus Spaß und Abscheu, in dem sogar noch Zeit für bizarr-berührende Zwischentöne bleibt. Horrorfans dürfen sich den Film auf keinen Fall entgehen lassen.

© Amazon/capelight X als Mediabook

Wollt ihr euch X anschauen?