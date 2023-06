Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten jetzt im Streaming-Abo: 3 Stunden-Epos, für das der Star fast beim Dreh gestorben ist

Bei Skys Streaming-Dienst WOW könnt ihr Apocalypse Now streamen. Der Kriegsfilm-Klassiker hat eine extrem turbulente Produktionsgeschichte, bei der unter anderem der Star einen Herzinfarkt erlitt.

Als abschreckender Anti-Kriegsfilm ist Apocalypse Now ein Klassiker, der von Anfang bis Ende unvergessliche Szenen aneinanderreiht. Falls ihr das Meisterwerk von Francis Ford Coppola noch nie gesehen habt oder den sogenannten Final Cut mit rund 3 Stunden Laufzeit streamen wollt, habt ihr gerade im WOW-Abo von Sky * die Gelegenheit dazu.

Genauso berühmt wie der Film selbst ist die chaotische Produktionsgeschichte von Apocalypse Now, über die eine eigene Dokumentation gedreht wurde.

Der Star von Apocalypse Now ist beim Dreh fast gestorben

In der Handlung des Films wird der Militär-Polizist Captain Willard (Martin Sheen) auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs mit einer kleinen Truppe in den Dschungel Kambodschas geschickt, um den abtrünnigen US-Colonel Kurtz (Marlon Brando) auszuschalten. Je tiefer die Gruppe in die grüne Hölle kommt, desto mehr wird der Schrecken des Krieges sichtbar.

Auch der Dreh von Apocalypse Now wurde für die Beteiligten zu einer Art Schlachtfeld. Insgesamt 16 Monate dauerten die Dreharbeiten vor Ort, während das Budget am Ende mehr als das Doppelte betrug.

Hinzu kamen ständige zwischenmenschliche Spannungen und extreme Klima-Bedingungen. Martin Sheen, der die Hauptrolle spielt, erlitt während des Drehs einen Herzinfarkt und fiel für sechs Wochen aus. Francis Fords Coppolas Frau Eleanor begleitete die legendäre Chaos-Produktion filmisch. Daraus entstand die Dokumentation Reise ins Herz der Finsternis.

Im Streaming-Abo seht ihr die Wunsch-Fassung des Regisseurs

Von Francis Ford Coppolas Meisterwerk gibt es mittlerweile drei verschiedene Schnittfassungen. Die verpassen dem Film teilweise einen neuen Rhythmus, verändern manche Szenen oder streichen sie ganz.

Die im WOW-Abo verfügbare Version ist der neuste Final Cut, der im Vergleich zur zweieinhalb Stunden langen Kinofassung und der überlangen, 193 Minuten langen Redux-Fassung knapp drei Stunden dauert. Coppola selbst bezeichnet den Final Cut als seine Lieblingsversion von Apocalypse Now. Welche Fassung einem persönlich am besten gefällt, ist Geschmacksache.

