Einer der besten Kriegsfilme des letzten Jahrzehnts kostete 150 Millionen Dollar: Das ist die einzig wahre erhältliche Fassung fürs Heimkino

Vor sechs Jahren brachte Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan einen extrem intensiven und ungewöhnlichen Kriegsfilm in die Kinos. Wenn ihr eine Heimkino-Fassung von Dunkirk sucht, dann nehmt diese.

Was Christopher Nolan anfasst, wird erfolgreich. Der Regisseur gehört zu den wenigen Autorenfilmern Hollywoods. Neben der Regieführung schreibt er außerdem das Drehbuch und ist als Produzent tätig. Zu viele Köche verderben eben manchmal den Brei und so ergeben sich bei Nolan stimmige, bildgewaltige Streifen, die noch dazu eine starke Handlung aufweisen. Dazu gehört auch der 2017 erschienene Kriegsfilm Dunkirk.

In der 4k-Ultra-HD Fassung ist das Bild kontrastreich und biete viel Detailtiefe. Auch in den Dunkelszenen sind noch feine Farbnuancen erkennbar, deshalb ergibt diese Edition fürs Heimkino sehr viel Sinn.

Neben der gestochen scharfen 4K-Fassung * ist Dunkirk als Blu-ray im Digibook *, als normale Blu-ray * und als DVD * erhältlich.

Bonusmaterial

Mehrteilige Featurettes: Die Entstehung, Das Land; Die Luft, Die See, Abschluss

Die Methode des Filmens

der "Dunkirk Spirit"

die Marineflotte

Erinnerung an das Wunder



Zwanzig Jahre lang war Dunkirk in der Entwicklung

Schon vor zwanzig Jahren wurde Christopher Nolan auf das dramatische Kriegsgeschehen in Dunkirk aufmerksam gemacht, wie Page Six berichtete. Auch ein persönliches Boots-Erlebnis mit seiner Ehefrau und Produzentin des Films Emma Thomas inspirierte ihn zu der Verfilmung, bei dem sie 19 Stunden lang Wind und Kälte ausgesetzt waren. Er habe großen Respekt vor den Soldaten entwickelt, die der See unter harten Kriegsbedingungen ausgesetzt waren.

Wie wäre es wirklich gewesen, auf ein Boot zu steigen und so eine Überfahrt zu machen, aber nicht im Urlaub, so wie wir es waren [...] - das blieb über die Jahre bei beiden von uns hängen.

Warner Dunkirk erzählt eine dramatische wahre Geschichte aus dem zweiten Weltkrieg.

Ganze 150.000 Millionen US-Dollar kostete das Kriegsepos. Neben den starken Actionszenen dürften auch die Schauspielergagen nicht ganz unerheblich zu den Kosten beigetragen haben. Denn Dunkirk weist mit Tom Hardy, Harry Styles, Michael Caine, Cillian Murphy und Kenneth Branagh ein echtes Starensemble auf.

Dunkirk handelt von dieser wahren Geschichte

Im Mai 1940 fällt Hitlers Streitmacht überraschend in die Benelux-Staaten ein und drängt die alliierten Soldaten zum Rückzug. 400.000 Briten, Franzosen, Belgier und Niederländer werden zwischen den feindlichen Truppen und dem Meer eingeschlossen. Nahe der nordfranzösischen Küsten-Ortschaft Dünkirchen (im Englischen: Dunkirk) müssen sie ausharren und auf Rettung hoffen. Ein Unterfangen, an das die Befehlshaber nicht mehr glauben.

Nolan inszeniert die wahre Geschichte spannend und in verschiedenen Zeitebenen mit unterschiedlichen Figuren. Die genauen Handlungsstränge erklären wir hier.

Christopher Nolan kann seine Filme bildgewaltig (Inception), actionreich (Batman-Trilogie) und mit ausgetüftelter Handlung (Memento) erzählen. In Dunkirk findet sich all das wieder. Noch dazu widmet sich der Kriegsfilm nicht nur den Soldaten, sondern wirft auch einen interessanten Blick auf die Zivilbevölkerung.

