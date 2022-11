Vor zehn Jahren kam einer besten Science-Fiction-Actionfilme aller Zeiten ins Kino. Die Rede ist von Dredd mit Karl Urban, der jetzt endlich eine Fortsetzung erhalten soll.

2012, als der 3D-Boom in seiner Hochphase war, kam ein extrem grimmiger Science-Fiction-Film in die Kinos, der mit atemberaubenden Actionszenen aufwartete: Dredd. Das Reboot der gleichnamigen Comicfigur, die zuvor von Sylvester Stallone auf der Leinwand verkörpert wurde, gilt als großer Geheimtipp unter Genre-Fans.

Leider konnte Dredd seinerzeit nicht an den Kinokassen überzeugen und ging als Flop in die Geschichtsbücher ein. Die Hoffnung auf eine Fortsetzung ist aber bis heute nicht gestorben. Besonders Hauptdarsteller Karl Urban hat sich in der Vergangenheit immer wieder für Teil 2 ausgesprochen. Nun soll dieser wirklich kommen.

Sci-Fi-Action-Fortsetzung: Dredd 2 mit Karl Urban in Arbeit

Wie Giant Freakin Robot erfahren hat, befindet sich Dredd 2 tatsächlich in Arbeit. Nach einer Dekade der Ungewissheit nimmt die langersehnte Fortsetzung jetzt endlich Form an. Wer den neuen Dredd-Film inszeniert, ist unklar. Laut Giant Freakin Robot ist die Rückkehr von Urban in der Hauptrolle dafür gesetzt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dredd anschauen:

Dredd - Trailer (Deutsch) HD

Es ist das erste Dredd-Lebenszeichen seit langer Zeit. 2017 machte das Franchise das letzte Mal von sich Reden, als die Entwicklung der Serie Judge Dredd: Mega City One angekündigt wurde. Seitdem ist es allerdings sehr ruhig um das Projekt geworden. Für viele Fans dürfte Dredd 2 aber sowieso die deutlich aufregendere Nachricht sein. Hier scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen, der lange unmöglich wirkte.



Glaubt ihr, dass Dredd 2 dieses Mal wirklich kommt?