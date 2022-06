Einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahres neu im Heimkino – jetzt die limitierte Edition sichern

Die Science-Fiction-Komödie Beyond the Infinite Two Minutes ist ein echter Geheimtipp. Den genial durchdachte Zeitschleifen-One-Shot-Film könnt ihr euch jetzt für daheim sichern.

Das Science-Fiction-Genre brachte uns in der letzten Zeit erstaunliche viele aufregende Geschichten rund um Zeitreisen und Zeitschleifen. Einer der innovativsten und kreativsten Beiträge dieser Sci-Fi-Gattung ist aber noch viel zu unbekannt: der hirnverknotende Überraschungs-Hit Beyond the Infinite Two Minutes aus Japan.

Beyond the infinite Two Minutes konnte bereits auf diversen Festivals in den vergangen zwei Jahren das Publikum begeistern und ist jetzt endlich auch in Deutschland direkt fürs Heimkino erschienen. Den irren Sci-Fi-Geheimtipp könnt ihr euch als limitiertes Mediabook inklusive Blu-ray und DVD für zu Hause sichern. Denn diesen Kultfilm werdet ihr sicher noch viele Male schauen wollen.

Sci-Fi-Comedy Beyond the Infinite Two Minutes liefert Zeitschleifen-Wahnsinn ohne Schnitte

Beyond the Infinite Minutes schafft die Gratwanderung zwischen sympathischem Humor und kniffliger Zeit-Spielereien und sorgt mehr als einmal für echtes Staunen. Dabei könnte das Konzept des Films nicht simpler sein. Der Cafébesitzer Kato entdeckt eine außergewöhnliche Verbindung zwischen einem PC-Monitor in seiner kleinen Wohnung über dem Laden und einem Fernseher in seinem Café. Auf dem PC kann er Ereignisse sehen, die sich ein Stockwerk weiter unten exakt zwei Minuten in der Zukunft abspielen.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Beyond the Infinite Two Minutes:

Beyond the Infinite Two Minutes - Trailer (Deutsch) HD

Kato und seine Freunde müssen dieses Phänomen erstmal ausgiebig austesten, ehe der Film schließlich von Minute zu Minute wahnwitziger, komplexer und einfallsreicher wird. Viel mehr soll an dieser Stelle auch nicht zu den abgedrehten Ideen verraten werden, die das Sci-Fi-Comedy-Juwel auftischt.

Beyond the Infinite Minutes formt in gerade mal 70 Minuten (die sogar ein Making-of im Abspann beinhalten) ein genial durchdachtes und sich exponentiell verschachtelndes Puzzle. Noch verblüffender als die raffiniert konstruierte Story ist hingegen die Umsetzung.

Beyond the Infinite Two Minutes ist nämlich in einer durchgehenden Plansequenz (mit ein paar notwendigen, aber sehr gut versteckten Schnitten) gefilmt. Dass der Film mit spärlichsten Mitteln und mit einem Iphone aufgenommen wurde, schmälert das Erlebnis überhaupt nicht. Dafür strahlt die minutiös und perfekt getimte Inszenierung – und ebenso das spielfreudige Ensemble – zu viel Faszination aus.

© Amazon/Busch Media Group Beyond the Infinite Two Minutes im Mediabook

Wollt ihr euch Beyond the Infinite Two Minutes anschauen?