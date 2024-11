Einer der besten Thriller aller Zeiten wird zur Serie – mit Dune-Star in der Hauptrolle

Cape Fear aka Kap der Angst wird zur Thriller-Serie mit Dune-Star Javier Bardem. Zu Hause ist die Adaption des Klassikers dann bei Apple TV+.

Martin Scorseses Thriller-Klassiker Kap der Angst von 1991 geht auf einen Roman von John D. MacDonald zurück, der bereits 1967 mit Gregory Peck verfilmt wurde. Eine weitere Version kommt demnächst in Serienform hinzu, die laut TVLine von Apple TV+ bestellt wurde.



In der Cape Fear-Hauptrolle, die in der Scorsese-Umsetzung ikonisch von Robert De Niro gespielt wurde, wird der aus Filmen wie No Country for Old Men und Dune bekannte Javier Bardem zu sehen sein.

Kap der Angst: Neuverfilmung eines Thriller-Klassikers bei Apple TV+

In Kap der Angst muss ein verheiratetes Anwaltspaar um sein Leben fürchten, als der notorische Killer Max Cady (Bardem neuerdings) aus dem Gefängnis freikommt – und gnadenlose Jagd auf sie macht.

Der Thriller aus den 90ern war die bereits siebte Zusammenarbeit von Martin Scorsese und Robert De Niro und zementierte Max Cady als einen der größten Film-Antagonisten aller Zeiten. Die Filme kommen bei der Moviepilot-Community auf eine beachtliche Bewertung von 7,4 beziehungsweise 7,5 für das Original Ein Köder für die Bestie.

Die anstehende Apple-Serienversion wird von Showrunner Nick Antosca (The Act) in Angriff genommen, der damit gleichzeitig die Obsession mit True-Crime unter die Lupe nehmen möchte. Dass die Serie genauso oft parodiert werden wird wie die Scorsese-Filmversion (unter anderem in Die Simpsons und Rick and Morty) darf man jedoch getrost anzweifeln.

Apropros True-Crime: Bardem war gerade erst in der 2. Staffel der Netflix-Anthologie Monster zu sehen.

Kann man Kap der Angst auch irgendwo streamen?

Martin Scorseses Cape Fear aka Kap der Angst findet ihr bei Joyn PLUS+ in der Flatrate oder bei Amazon, Sky, Apple TV und Co. als Leih- und Kauftitel. Für Ein Köder für die Bestie muss man sich an die Heimkino-Version von Universal wenden.