Einer der besten Thriller des Jahres mit Kristen Stewart überrascht bis zum Schluss: Sichert euch das limitierte Mediabook, bevor es ausverkauft ist

Kleinstadtfrust, Bodybuilding, Leidenschaft und Gewalt formen Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart zu einem der besten Thriller des Jahres. Sichert euch jetzt das limitierte Mediabook.

In dem hierzulande erst kürzlich in den Kinos gestarteten und zuvor bei einer Premierenfeier von Homophobie überschatteten Thriller Love Lies Bleeding stürzt sich Kristen Stewart in den blutigsten Muskelexzess seit langem. Im November erfolgt das Heimkino-Debüt, unter anderem in Form eines exklusiven Mediabooks bei Amazon * in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray nebst Bonusmaterial. Sichert es euch schnell, bevor es vergriffen ist.

Jetzt das limitierte Mediabook sichern Deal Zu Amazon

Darum geht es in Love Lies Bleeding

Lou (Kristen Stewart) fristet Ende der 80er-Jahre ein ödes Dasein als Fitnessstudio-Managerin in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New Mexico. Ihr trister Alltag ändert sich jedoch, als sie sich eines Tages in die Bodybuilderin Jackie (Katy M. O'Brian) verliebt, die auf dem Weg nach Las Vegas zu einem Wettbewerb ist und sich mit einem Job am örtlichen Schießstand etwas dazuverdienen will.

Der gehört Lous Vater (Ed Harris) und auch ihr gewalttätiger Schwager J.J. (Dave Franco) arbeitet dort. Beide sind in kriminelle Machenschaften verwickelt, was die Situation und die aufkeimende Romanze zwischen Lou und Jackie zusätzlich verkompliziert. So entwickelt sich Love Lies Bleeding in einem aufwühlenden und mitreißenden Trip vom körperbetonten Liebesfilm zum Pulp-Thriller mit schockierenden Gewaltexzessen.



Zum Angebot: Jetzt das limitierte Mediabook bei Amazon sichern *

So gut ist Love Lies Bleeding



Nicht nur in der Moviepilot-Community kommt der außergewöhnliche Streifen von Rose Glass, der bis zum Ende überrascht, mit durchschnittlich 7,3 von 10 Punkten übermäßig gut an. Auch in der Kritik bei FILMSTARTS hat es 4 von 5 Sternen gegeben. Im Fazit heißt es, dass Love Lies Bleeding ein starker Romantik-Thriller "mit einer mal wieder grandiosen Kristen Stewart" sei.



Dennoch wird eine Warnung – oder besser gesagt eine Empfehlung – ausgesprochen: Zwar feier der Film die Liebe und zeige, dass man dafür alles machen würde, doch es sei keineswegs der richtige Film für ein erstes Date. Dabei könnten nämlich nicht nur einige Sex- und Gewaltszenen verstörend wirken, heißt es.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.