Einer der besten und bildgewaltigsten Kriegsfilme der letzten Jahre im limitierten Steelbook: Die Geschichte werdet ihr nicht mehr vergessen

Kriegsfilme sind per se in ihrer Thematik aufwühlend und schwer verdaulich, doch Im Westen nichts Neues setzt ganz neue Maßstäbe. Die Geschichte der jungen Soldaten ist so eindrücklich und emotional erzählt, dass sie einen lange nicht mehr loslässt.

Es war der erfolgreichste deutsche Film der Geschichte der Academy-Awards. Neun Nominierungen und vier Auszeichnungen erhielt das Anti-Kriegsdrama von Regisseur Edward Berger und gehört damit zu den am meisten prämierten internationalen Oscar-Filmen aller Zeiten. Im Westen nichts Neues überzeugt mit einer unglaublich hochwertigen Produktion, einem großartigen Cast und einer Geschichte, die das Publikum fassungslos zurücklässt. Bereits 2023 erschien der Film in mehreren Heimkino-Varianten. In diesem Jahr wird es ihn erstmals als limitiertes Steelbook * geben, das am 29. Februar erscheint und bereits jetzt vorbestellt werden kann. Im Westen nichts Neues - Limited SteelBook in 4K-Blu-ray Deal Zum Deal Schon seit dem letzten Jahr gibt es das limitierte Mediabook in 4K bei MediaMarkt *. Diese Fassung ist momentan nicht mehr auf Amazon erhältlich, dafür bekommt ihr beim Onlinehändler die Blu-ray * und DVD * Editionen. Alle Fassungen erhalten als Bonusmaterial das Making-of, den Audiokommentar von Regisseur Edward Berger und den Kinotrailer. Davon handelt Im Westen nichts Neues Während des Ersten Weltkriegs sind viele jungen Männer in Deutschland von der Euphorie der Kriegspropaganda gepackt. Dem Land dienen und zu Helden werden – das wollen auch der 17-jährige Schüler Paul Bäumer (Felix Kammerer) und seine Freunde. 1917 fälscht Paul die Unterschrift seiner Eltern und meldet sich freiwillig zum Kriegsdienst. Amazon Im Westen nichts Neues im limitierten Steelbook Die jungen Soldaten sind überzeugt davon, in wenigen Tagen Frankreich einzunehmen, doch der Grabenkrieg an der Westfront belehrt sie eines Besseren. Die harte Kriegsrealität stellt Pauls Patriotismus infrage, als er immer mehr Kameraden verliert und in aussichtslosen Angriffen sein Leben riskiert. Währenddessen führt der deutsche Politiker Matthias Erzberger (Daniel Brühl) Friedensverhandlungen und hofft, den Krieg beenden zu können, bevor noch mehr junge Männer sterben müssen. Im Westen nichts Neues bricht Rekord Das Kriegsdrama ist der erste deutsche Beitrag, der bei den Oscars in der Kategorie Bester Film nominiert wurde. Doch auch für Netflix brach Im Westen nichts Neues einen Rekord: Keine andere Produktion des Streaming-Dienstes erhielt jemals so viele Oscars. Im Westen nichts Neues ist bereits die dritte Verfilmung des 1928 erschienenen Romans von Erich Maria Remarque. Die erste Adaption war eine amerikanische Produktion und wurde bereits 1930 mit zwei Oscars in den wichtigen Kategorien Bester Film und Beste Regie bedacht. Im Westen nichts Neues - Limited SteelBook in 4K-Blu-ray * Die eindrücklichen Bilder mit ihrer realistischen Brutalität zeigen schonungslos und mit aller Deutlichkeit die Sinnlosigkeit des Krieges auf. Zu sehen, wie die euphorischen Minderjährigen mit falschen Vorstellungen in den Krieg gelockt werden und sich dort in einem Albtraum wiederfinden, aus dem es kein Entkommen gibt, ist fesselnd und macht fassungslos.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.