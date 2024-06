Einer der besten und heißesten Filme des Jahres überwältigt mit unvergesslich queerem Moment: Er dauert nur 2 Sekunden und ist genial

Challengers entfesselt ein genauso mitreißendes wie sinnliches Liebesdreieck in der Welt des Tennissports. Besonders eine Szene bringt die Dynamik zwischen den beiden männlichen Hauptfiguren genial auf den Punkt.

Mit Challengers - Rivalen hat Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) einen der bisher besten Filme des Jahres gedreht. Das Liebesdreieck zwischen den drei Tennisprofis Tashi (Zendaya), Art (Mike Faist) und Patrick (Josh O'Connor) fesselt mit viel zwischenmenschlichem Drama, knisternder Erotik und elegant verschachtelten Zeitsprüngen. Und dann kommt ein Finale, in dem ein Tennisduell so elektrisierend explodiert ist wie noch nie in der Filmgeschichte.

Der vielleicht genialste Challengers-Moment ereignet sich schon zuvor und dauert nur zwei Sekunden. Darin wird die komplizierte Beziehung zwischen Art und Patrick mit einem zuckrigen Gebäckstück grandios auf den Punkt gebracht.

Challengers entfesselt Verlangen und Neid mit zwei Bissen in einen Churro

In Guadagninos Film beginnt die Geschichte damit, dass Art und Patrick gemeinsam Tashi begehren. Die erste längere erotische Szene vereint alle drei in einem Zimmer, wo sich Zendayas Figur von beiden Männern gleichzeitig am Hals küssen lässt. Dabei zieht sie sich so geschickt zurück, dass sich plötzlich Art und Patrick leidenschaftlich küssen.

Der Moment zeigt erstmals, wie sehr sich beide Männer in Challengers begehren, obwohl sich zwischen ihnen auch eine Rivalität um Tashi entwickelt. Nach einem Zeitsprung ist Patrick in einer Beziehung mit Zendayas Charakter und begegnet Art in einer Cafeteria wieder. Die beiden setzen sich an einen Tisch, essen Churros, das beliebte spanische Gebäck aus Fett und Zucker, und unterhalten sich.

Dabei sagt Art, dass Tashi die Beziehung zu Patrick als nichts wirklich Ernsthaftes sehen würde. Der durchschaut die Aussage direkt als perfiden Trick, um einen Keil zwischen seinen Freund und das frische Verhältnis zu Zendayas Figur zu treiben, zu der Art auch große Gefühle hat. Patrick kommt Art immer näher, mit klebrigem Churro-Zucker auf seiner Backe, und sagt, diese kompetitive Aggressivität würde Art bei seinem Tennisspiel vermissen lassen. Art stößt Patrick erst von sich, doch der kommt ihm wieder näher.

Dann folgt der entscheidende Moment, in dem Art zu einem neuen Churro greift, den Patrick direkt an sich reißt. Er nimmt einen kräftigen Bissen, hält ihn Art hin und der beißt genauso kräftig ab, während sich beide Männer tief in die Augen schauen.

Im YouTube-Video erklärt Regisseur Luca Guadagnino die Entstehung der Churros-Szene in Challengers:

Luca Guadagnino, der schon seit der Pfirsichszene in Call Me by Your Name ein Experte für Szenen mit lustvoll eingesetzten Lebensmitteln ist, hat dieser Facette seines Schaffens direkt einen neuen Meilenstein hinzugefügt.

Der queere Challengers-Moment erzählt einen ganzen Film in wenigen Minuten

Die Churros-Szene in Challengers bringt die knisternde Anspannung zwischen Art und Patrick innerhalb von zwei Sekunden zum Explodieren. Schon die knapp dreiminütige Sequenz davor ist wie ein aufgeheizter Tease angelegt. Obwohl sie über eine Frau reden, geht es nur um ihre gegenseitigen Gefühle und in welchem Verhältnis die zwei Männer gerade zueinander stehen.



Wie ein liebevolles Vorspiel wirkt der kurze Moment, wenn Art Patrick den Zucker von der Wange wischt. Der erste Churro-Biss von Josh O'Connor ist dann die herausfordernde Einladung, eine verführerische Geste, um Art gleichzeitig zu provozieren und endgültig dessen brodelndes Verlangen zu triggern. Der erwidernde Biss von Mike Faist zusammen mit einem Blick, der sowohl Kampfeslust als auch Erregung versprüht, ist der Höhepunkt.

Alles, was wir in Luca Guadagninos Film über Art und Patrick wissen müssen, steckt in diesem einen Challengers-Moment.