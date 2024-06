Happy Pride Month: 10 Serien und Filme mit LGBTQ+ Fokus, die noch dieses Jahr kommen

Der Juni ist der bunteste Monat des Jahres, aber auch darüber hinaus kommt vielversprechende LGBTQ+ Unterhaltung auf uns zu. Wir haben euch 10 Filme und Serien herausgesucht, die 2024 eine queere Perspektive geben.

Der Juni ist als Pride Month ein ausgezeichneter Anlass, um ein Scheinwerferlicht auf die abwechslungsreiche queere Unterhaltung zu werfen, die dieses Jahr noch ansteht. Welche Filme und Serien mit lesbischen, schwulen, trans und anderen queeren Figuren kommen 2024 noch? Wir haben für euch die Kino- und Streaming-Landschaft durchforstet, um 10 Neustarts zum Thema LGBTQ+ vorzustellen. Starts wie All of Us Strangers und Slow waren nämlich längst noch nicht alles.

10 Serien und Filme mit LGBTQ+ Fokus, die 2024 starten

1. Karl Lagerfeld startet die Mode-Rebellion bei Disney+

Becoming Karl Lagerfeld - S01 Trailer (Deutsch) HD

Daniel Brühl verwandelt sich in Becoming Karl Lagerfeld in den berühmten deutschen Modedesigner "Kaiser Karl". Die Miniserie zeichnet dabei nicht nur den Aufstieg des anfangs verlachten Deutschen in der Pariser Modeszene der 1970er Jahre nach, sondern widmet sich auch seiner Liebesbeziehung zu Jacques de Bascher.



Alle 6 Folgen von Becoming Karl Lagerfeld starten am 7. Juni 2024 bei Disney+ *

2. Kristen Stewart zeigt in Love Lies Bleeding, wie Liebe über sich hinauswächst

Love Lies Bleeding - Trailer (Deutsche UT) HD

Love Lies Bleeding ist nicht nur der Name einer Blume, sondern auch der eines eskalierenden Romantik-Thrillers, der schon auf der Berlinale lief und im Sommer ins Kino kommt: Die lesbische Lou (Kristen Stewart) verliebt sich in ihrem Fitness-Center 1989 in die neu in die Kleinstadt gekommene bisexuelle Bodybuilderin Jackie (Katy M. O'Brian). Doch ein krimineller Vater, ein gewalttätiger Schwager und an ihre Grenzen getriebene Körper legen der Annäherung immer wieder Steine in den Weg.



Love Lies Bleeding startet am 18. Juli 2024 im Kino

3. Der (ver)queere Geschwister-Clan der Umbrella Academy verabschiedet sich bei Netflix

The Umbrella Academy - S04 Teaser Trailer (English) HD

Eine Netflix-Serie, die gefühlt alle Schattierungen von Genderidentitäten und Sexualität mit ihrer dysfunktional-liebenswerten Superhelden-Familie abdeckt, ist The Umbrella Academy. Ob schwul, trans oder mit Tentakeln: Die Hargreeves-Geschwister rund um Viktor (Elliot Page), Klaus (Robert Sheehan) und Co. meistern gemeinsam jeden Weltuntergang – auch wenn es in der kommenden 4. Staffel Abschiednehmen heißt.



The Umbrella Academy Staffel 4 kommt mit allen 6 Folgen am 8. August 2024 zu Netflix

4. Beste queere Feelgood-Unterhaltung bekommt ihr 2024 bei Netflix mit Heartstopper Staffel 3

Heartstopper - S03 Ankündigung (Deutsche UT) HD

Die unaufgeregt schöne britische Boy-meets-Boy-Liebesgeschichte von Heartstopper, die Comic-Autorin Alice Oseman selbst anleitet, begeistert bei Netflix schon seit 2022. Diesen Herbst kehrt sie in ihrer 3. Staffel zurück. Neben dem Hauptpaar Nick (Kit Connor) und Charlie (Joe Locke) zählen zum farbenfrohen Freundeskreis unter anderem auch das trans Mädchen Elle, der asexuelle Isaac und das lesbische Power-Couple Darcy und Tara. Selten wurden LGBTQ+ Figuren so wohlig inszeniert wie hier, auch wenn die Serie um Themen wie mentale Gesundheit keinen Bogen macht.

Heartstopper Staffel 3 startet am 3. Oktober 2024 bei Netflix

5. Erste Liebe unter Jungs zeigt uns Junge Herzen

Salzgeber Young Hearts

Der 14-jährige Elias freundet sich im niederländisch-belgischen Film Junge Herzen mit dem gleichaltrigen Nachbarsjungen Alexander an und stellt schnell fest, dass er sich gerade zum ersten Mal verliebt. Doch die Reaktionen seiner Umwelt werfen in ihm Fragen auf und der Teenager versucht das Chaos seiner Gefühle zu verstehen. Ob das Drama dabei eine ähnliche Richtung wie Close einschlägt, wissen nur Berlinale-Besucher. Alle anderen können es bald im Kino herausfinden.

Junge Herzen startet ab 10. Oktober 2024 im Kino

6. Die Doku Baldiga reist in der Zeit zurück ins queere Westberlin

Salzgeber Baldiga: Entsichertes Herz

Natürlich können Themen rund um LGBTQ+ Personen nicht nur in Spielfilmen und -serien verhandelt werden. Der Dokumentarfilm Baldiga: Entsichertes Herz beleuchtet anhand des Lebens von Fotograf Jürgen Baldiga die queere Szene im Berlin der 1980er und 1990er Jahre.



Baldiga: Entsichertes Herz startet am 28. Oktober 2024 im Kino

7. Das polnische Drama Frau aus Freiheit zeichnet eine Geschlechtsdysphorie nach

Common Ground Pictures Frau aus Freiheit - Woman of ...

Aniela/Adam (Malgorzata Hajewska) füllt in der polnischen Heimat die Rolle als Vater und Ehemann so gut wie möglich aus. Doch in Frau aus Freiheit wird der eigene Körper zunehmend zur Quelle des Unwohlseins, weil er nicht die wahre Identität widerspiegelt. Über 45 Jahre folgt der Film der Erfahrung einer Geschlechtsinkongruenz (Gender-Disphorie).



Frau aus Freiheit kommt am 14. November 2024 ins Kino

8. Neue Rom-Com mit Jonathan Groff im Anmarsch

Levantine Films A Nice Indian Boy

Romantische Komödien mit homosexuellen Protagonisten sind trotz Love, Simon und Bros im Kino immer noch eine Seltenheit. A Nice Indian Boy könnte dahingegen dieses Jahr nachlegen: Naveen (Karan Soni) stellt seinen Verlobten Jay (Jonathan Groff) seiner sehr traditionellen indischen Familie vor. Ein weißer und schwuler Ehemann? Ob sie das mit der größten Hochzeit der Saison vereinbaren können?

A Nice Indian Boy feierte seine Premiere auf dem South by Southwest Film Festival, hat in Deutschland aber noch keinen Starttermin

9. Kartell-Boss Emilia Perez nimmt eine Geschlechtsangleichung vor

Vixens Selena Gomez in Emilia Perez

Emilia Perez erzählt als Krimikomödie von einem ungewöhnlichen Angebot, dem sich eine Anwältin in Mexiko stellen muss: Ein gefürchteter Kartell-Boss will ihre Hilfe, um das Drogen-Geschäft hinter sich zu lassen und für immer zu verschwinden – indem er per OP zu der Frau wird, die er sich schon immer erträumt hat. Das weibliche Ensemble rund um Zoe Saldana, Selena Gomez und Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón wurde in Cannes 2024 mit dem Preis für die besten Darstellerinnen ausgezeichnet.

Emilia Perez feierte seine Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes, hat aber noch keinen deutschen Start

10. Horror und Identität im schimmernden Licht der Mattscheibe

I Saw The TV Glow - Trailer (English) HD

I Saw the TV Glow überzeugte in Sundance und auf der Berlinale schon als bahnbrechender Mindfuck à la Donnie Darko zwischen 90er-Nostalgie und Horror-Albtraum. Owen (Justice Smith) freundet sich hier mit der lesbischen Maddy (Brigette Lundy-Paine) an, die ihn in die TV-Mystery-Serie "The Pink Opaque" einführt. Das hat Konsequenzen für die Leben und Identitäten von allen Beteiligten.



All das ist natürlich nur eine kleine Auswahl an Serien und Filmen mit LGBTQ+ Fokus, die das Jahr zu bieten hat. In der Serienlandschaft dürfte uns 2024 darüber hinaus neue Staffeln zum Netflix-Hit Elite, der Fantasy von What We Do in the Shadows und der Comedy The Sex Lives of College Girls spendieren. Außerdem werden im Kino- und Streaming-Bereich weitere Filme dazukommen. Diese 10 Vertreter sollen aber vorerst eure Vorfreude ankurbeln, dass das Jahr noch viel mehr Unterhaltung in allen Farben des Regenbogens bereithalten wird.

