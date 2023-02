Einer der brutalsten Horror-Filme 2022 kriegt Fortsetzung: Terrifier 3 kommt und das ist nicht alles

Der ultrabrutale Terrifier 2 sorgte 2022 für einen regelrechten Horror-Hype. Laut dem Regisseur ist Teil 3 bereits in der Mache. Und mehr Nachschub könnte noch kommen.

Die letzten Monate waren für Indie-Horror ein wahres Fest. Smile - Siehst Du es auch? wurde zum Kino-Hit. M3gan begeisterte Fans. Aber nichts war in Sachen Kosten-Nutzen-Verhältnis mit dem ultrabrutalen Clown-Geschlachte Terrifier 2 vergleichbar, der das 50-fache seines Produktionsbudget einspielte (via The Numbers ). Kein Wunder, dass jetzt Terrifier 3 ins Haus steht.

Selbst nach Terrifier 3 ist der Horror wohl nicht zu Ende

Regisseur Damien Leone erklärte gegenüber der Medienseite Insider :

Ich schreibe gerade an Terrifier 3. Ich will mindestens noch einen machen. Vielleicht braucht es aber auch zwei [weitere Filme], um alle meine Ideen umzusetzen. Es gibt für Art den Clown [David Howard Thornton], [...] Victoria [Samantha Scaffidi] und [Terrifier 2-Heldin] Sienna [Lauren LaVera] noch mehr zu erkunden.

Terrifier 3 ist aber wohl nicht das einzige Projekt, das für Leone momentan ansteht. Sein Horror-Hit hat offenbar auch unter den Ikonen des Genres Wellen geschlagen und Sam Raimi (Tanz der Teufel) erreicht, der mit dem jungen Regisseur ein Projekt plant. Inhalte verrät Leone dazu allerdings keine.

Wann kommt Terrifier 3 nach Deutschland?

Wann, wie und ob Terrifier 3 hierzulande die Horror-Fans erreicht, ist gegenwärtig noch völlig offen. Der Kinostart des unglaublich brutalen Vorgängers schien zuvor bereits unwahrscheinlich. Mit Blick auf Produktionsstand und Aufwand könnten wir uns allerdings eine Veröffentlichung Anfang 2024 vorstellen.

