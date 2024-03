Einer der cleversten und brutalsten Serienkiller-Thriller des Jahrtausends soll neu aufgelegt werden: Wer wird zum modernen Saubermann mit Axt?

Regisseurin Mary Harron adaptierte vor über 20 Jahren einen Roman von Skandalnudel-Autor Bret Easton Ellis und machte Christian Bale zu einem der verstörendsten Kino-Killer. Ist die Welt bereit für ein modernes Remake?

Patrick Bateman - der Mann, der Mörder, das Meme. Als der Serienkiller aus American Psycho im Jahr 2000 in Gestalt von Christian Bale auf der Leinwand erschien, wurde dem Publikum schnell klar, dass der satirische Psychothriller mehr will als nur thrillen. Mit sehr viel Blut und schwarzem Humor prangerten Vorlagenautor Bret Easton Ellis und Regisseurin Mary Harron brutal das menschenfeindliche Mindset von Corporate America und Wall-Street-Wölfen an.

Worum geht es in American Psycho?

Doch wie würde ein amerikanischer Psycho heute aussehen? Diese Frage muss sich demnächst ein Kreativteam unter der Fahne von Lionsgate stellen, denn wie Hollywood-Journalist Jeffrey Sneider von The InSneider in Erfahrung gebracht haben will, wurde jüngst einein Entwicklung geschickt.

New York City Ende der 80er Jahre: Patrick Bateman (Bale) ist ein ebenso erfolgreicher wie schleimiger Investment-Banker, der seiner Sekretärin vorgibt, wie sie sich anzuziehen hat und sich mit seinen klonartigen Kollegen anhand von teuren Visitenkarten misst. Doch im Gegensatz zu anderen Wall-Street-Zampanos gibt Patrick fast nur noch vor, ein Mitglied der Menschheit zu sein, von der er sich mental längst abgekapselt hat.

Plaion American Psycho

Ein Mann, der alles hat, den perfekten Körper besitzt, in den exklusivsten Restaurants der Stadt verkehrt – und dennoch nicht befriedigt ist, bis er den ein oder anderen Obdachlosen oder die gelegentliche Sexarbeiterin um die Ecke gebracht hat.



Nach dem Mord an seinem Kollegen Paul Allen (Jared Leto) scheint ein Ermittler (Willem Dafoe) ihm endlich auf die Schliche zu kommen. Doch im 'Murika der Märkte richtet sich die wandelbare Realität am Ende zugunsten des weißen Mannes mit Moneten...



Wie könnte ein modernes American Psycho aussehen?

Zwei große Fragen stellen sich im Rahmen eines Remakes: Wer wird in die mit Mühe zu füllenden Fußstapfen treten und Patrick (oder gar Patricia) Bateman spielen? Und wie wird man die ikonischen Satire-Szenen des Films neu interpretieren – wenn überhaupt?

Damals wurde ursprünglich Leonardo DiCaprio für die Rolle gecastet, woraufhin Regisseurin Harron kurzzeitig ihren Hut nehmen musste und ihr Kollege Oliver Stone (Natural Born Killers) das Ruder übernahm. Erst, als DiCaprio wegen kreativer Differenzen das Weite suchte, kehrte Harron zurück und brachte Bale ins Serienkiller-Spiel.

Schon im Schrank? Das ist die beste Heimkino-Version von American Psycho

Wer heute gecastet wird, wird sich vermutlich danach richten, wer und was aktuell persifliert werden soll. Ist es nach wie vor der seelenlose Konzern-Kosmos der USA, der sich seit den 80s stark bis gar nicht verändert hat? Oder sind es vielleicht Influencer und Online-Grifter, um dem Ganzen einen ganz frischen Anstrich zu verleihen?

Wird Bateman nach wie vor schmalzige 80s-Hits abfeiern und überinterpretieren? Oder ist der Psycho von heute eingefleischter Fan von Ed Sheeran, Coldplay, Kanye?

Den Gender-Swap nahm übrigens schon die allseits unbeliebte Fortsetzung American Psycho 2 mit Mila Kunis als Sequel-Serienkillerin vor.