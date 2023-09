Einer der erfolgreichsten Action-Filme der letzten 15 Jahre läuft heute im TV: Er spielte 1,5 Milliarden Dollar ein und beendete nach 14 Jahren eine ganze Ära

Einer der erfolgreichsten Filme des Action-Genres läuft heute im TV. Mit ihm endete aus traurigen Gründen eine ganze Zeitrechnung im Franchise.

Fast & Furious hat sich 22 Jahre lang gehalten. Und nie wurde das Franchise so sehr auf die Probe gestellt wie beim tragischen Unfalltod von Brian O'Conner-Darsteller Paul Walker. Fast & Furious 7 läuft heute im TV und ist acht Jahre später noch immer der Beweis dafür.

Im TV: Der Dreh des Action-Hits Fast & Furious 7 begann mit einer absoluten Katastrophe

In Fast & Furious 7 soll das Team um Dom (Vin Diesel) ein brandgefährliches Hacking-Programm in die richtigen Hände befördern. Gleichzeitig will sich die Boliden-Familie an Deckard Shaw (Jason Statham) für den Tod ihres Freundes Han (Sung Kang) rächen.

Universal Vin Diesel und Paul Walker in der Fast & Furious-Reihe

Die Dreharbeiten zum siebten Teil der Action-Reihe wurden kurz nach Drehstart von einer Tragödie überschattet, als Paul Walker bei einem Autounfall verstarb. Die Freundschaft zwischen Toretto und O'Conner, bis dahin ein Eckpfeiler des Franchise, konnte künftig nur noch in einzelnen Szenen erwähnt werden.

Walkers verbleibende Szenen wurden von seinen Brüdern übernommen, für das Gesicht verwendeten die Macher eine CGI-Kopie. Am Ende wollten viele Fans dem verstorbenen Walker die Ehre erweisen und machten Fast 7 zu einem 1,5 Milliarden schweren Kassen-Hit (via The Numbers ).

Wann läuft Fast & Furious 7 im TV?

Fast & Furious 7 läuft am heutigen Donnerstag, den 7. September 2023, um 22.00 Uhr auf Vox. Neben den oben genannten Schauspielern ist unter anderem Michelle Rodriguez (Resident Evil) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.