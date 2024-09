Einer der größten Action-Blockbuster des Jahres reißt von Anfang bis Ende mit: Sichert euch die technisch perfekte Edition fürs Heimkino jetzt schon

Bombastisches Action- und Katastrophenkino bis zum Schluss verspricht euch dieser Sommer-Blockbuster bald im Heimkino. Sichert euch jetzt die 4K-Version.

Der im Juli in den Kinos angelaufene Twisters steht, abgesehen von ein paar Anspielungen, als Fortsetzung des 90er-Jahre-Kultfilms Twister zwar für sich, doch das macht ihn nicht weniger zu einem mitreißenden Action-Abenteuer mit jeder Menge Tornado-Wahnsinn. Ende Oktober erscheint die Heimkino-Fassung als 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray * bei Amazon. Auch eine normale Blu-ray * und DVD * wird es geben.

Twisters als 4K-Disc

Darum geht es in Twisters

Nachdem sie während ihrer College-Zeit einen verheerenden Tornado miterlebt hat, studiert die ehemalige Sturmjägerin Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones) die Abläufe von Stürmen aus sicherer Entfernung am Computerbildschirm. Doch ihr guter Freund Javi (Anthony Ramos) überredet sie, ein neuartiges Ortungssystem im offenen Gelände zu testen.

Dort treffen die beiden auf Tyler Owens (Glen Powell), einen ebenso charmanten wie wagemutigen Social-Media-Star, der seine gefährliche Jagd nach Tornados mit seinem Team gerne im Internet präsentiert. Im Zuge der sich intensivierenden Sturmsaison sehen sich alle bisher so noch nicht dagewesenen Phänomenen aus mehreren Sturmsystemen gegenüber und müssen nun um ihr Überleben kämpfen.

Jetzt zum Angebot: Twisters als 4K-Disc bei Amazon sichern *

So gut ist Twisters

Viele Kritiker zeigten sich nach der Premiere begeistert und bezeichneten Twisters teils sogar als besser als das Original, während es für den Film von Regisseur Lee Isaac Chung auch Vergleiche zum Blockbuster-Niveau von Top Gun: Maverick aus dem Vorjahr gab. Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes wurden aus 378 Kritiken der Fachpresse stattliche 75 Prozent als positiv erfasst.

Twisters erscheint am 24. Oktober 2024 fürs Heimkino. Mit der 4K-Version erlebt ihr den Blockbuster außerhalb des Kinos in der technisch idealen Variante in eurem Heimkino.

