Einer der größten Amazon-Filme des Jahres: Harry Styles bringt euch schon im Teaser-Trailer zum Heulen

Während Netflix aktuell im Wochentakt große Filme raushaut, sieht das Streaming-Programm bei Amazon Prime dieses Jahr noch etwas dünn aus. Der frisch veröffentlichte Teaser-Trailer zu My Policeman wirkt dem jedoch entgegen: Hier kündigt sich ein ganz besonderes Liebesfilm an, der Amazon sogar Oscar-Chancen bescheren könnte.

Bei My Policeman handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans der britischen Schriftstellerin Bethan Roberts, der hierzulande unter dem Titel Der Liebhaber meines Mannes erschienen ist. Harry Styles schlüpft in die Rolle eines verheirateten Polizisten, der im Brighton der 1950er Jahre eine Affäre mit einem Mann eingeht.

Erster Teaser-Trailer zu My Policeman mit Harry Styles

My Policeman wird auf zwei Zeitebenen erzählt, was bedeutet, dass die drei zentralen Figuren doppelt besetzt sind. Während Styles den jungen Tom Burgess verkörpert, übernimmt Linus Roache die ältere Version. Emma Corrin und Gina McKee teilen sich die Rolle von Marion, Toms Ehefrau. David Dawson und Rupert Everett spielen den Museumskurator Patrick, der im Lauf der Handlung zu Toms Liebhaber wird.

Das Drehbuch zu My Policeman stammt aus der Feder von Philadelphia-Autor Ron Nyswaner, der zuletzt an Serien wie Homeland und Ray Donovan beteiligt war. Die Inszenierung übernimmt Michael Grandage, der für seine Arbeit als Theaterregisseur bekannt ist, aber auch schon diverse Film- bzw. Serienprojekte umgesetzt hat.

Wann startet My Policeman bei Amazon Prime?

My Policeman startet am 4. November 2022 bei Amazon Prime. Darüber erhält der Film einen limitierten Kinostart. In den USA erobert er somit bereits ab dem 21. Oktober 2022 die große Leinwand. Ob er auch hierzulande in die Kinos kommt, ist unklar.

