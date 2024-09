Einer der größten Amazon-Filme geht weiter: Neuer Culpa Tuya-Teaser deutet dramatische Fortsetzung an

Amazon Prime Video lässt Fans des Liebesdramas Culpa Mia nicht lange auf die Fortsetzung warten. Noch dieses Jahr kommt Culpa Tuya, wie der Teaser-Trailer beweist.

Es passiert nicht oft, dass wir zwei Filme von einer Reihe im selben Jahr bekommen. Nach dem durchschlagenden Erfolg von Culpa Mia – Meine Schuld war Amazon Prime Video jedoch klar, dass sich die Fans nichts sehnlicher wünschen als die Fortsetzung der Geschichte. Wenige Monate später kündigt sich nun Teil 2 an.

Culpa Tuya – Deine Schuld ist der Titel des nächsten Kapitels der Culpa-Saga, die auf der gleichnamigen Romanvorlage von Mercedes Ron basiert. Erzählt wird die packende Liebesgeschichte zwischen Noah und Nick, die trotz aller Widerstände für immer zusammenbleiben wollen. Wie es weitergeht, deutet der Teaser-Trailer an.



Teaser-Trailer zu Culpa Tuya: Der nächste Teil des Amazon-Hits wird noch dramatischer als Culpa Mia

Culpa Tuya - Deine Schuld - Teaser Trailer 2 (Deutsche UT) HD

In Culpa Tuya – Deine Schuld wird die Liebe zwischen Noah (Nicole Wallace) und Nick (Gabriel Guevara) erneut auf die Probe gestellt. Nicht zuletzt ist den Eltern der beiden keine Methode zu schäbig, um einen Keil zwischen die junge, blühende Liebe zu treiben. Doch nicht nur von elterlicher Seite hagelt es Probleme.

Nick will seinen eigenen Platz im Leben finden und hat mit seinem Job jede Menge um die Ohren. Für Noah beginnt derweil ein spannendes Kapitel: Als College-Studentin lernt sie die Welt aus einer neuen Perspektive kennen – inklusive ungeahnter Versuchungen. Darüber hinaus meldet sich plötzlich Nicks rachsüchtige Ex-Freundin zurück.

Die Culpa-Reihe bei Amazon Prime: Von der Wattpad-Sensation zum Rekorde brechenden Streaming-Überflieger

Mit Culpa Tuya haben wir den Mittelteil von Rons Vorlage erreicht. Insgesamt hat die argentinische Schriftstellerin drei Romane veröffentlicht. Erschienen sind diese zuerst als E-Books auf der Online-Plattform Wattpad. Erst später hat Penguin Random House die Publikation im traditionellen Rahmen übernommen.

Die Culpa-Reihe hat somit eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Fifty Shades of Grey hingelegt. Was als Twilight-Fan-Fiction angefangen hat, mauserte sich zu einem Bestseller-Phänomen, ehe die Hollywood-Verfilmung folgte. Der Unterschied: Während Fifty Shades of Grey ins Kino kam, sind Amazons Culpa-Filme Streaming-Exklusivtitel.

Im Juni enthüllte Amazon sogar einen Rekord: Wenige Wochen nach seinem Start wurde Culpa Mia zum erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Original-Film erklärt, den der Streamer je veröffentlicht hat. Damit platziert sich das Culpa-Debüt sogar vor internationalen Hits wie Marina und die Mörder und Argentinien, 1985.

Wann startet Culpa Tuya bei Amazon Prime Video?

Culpa Tuya feiert am 27. Dezember 2024 seine Premiere bei Amazon Prime Video. Damit haut der Streaming-Dienst zum Ende des Jahres nochmal eine große Eigenproduktion raus. Unklar ist, wie es um Teil 3 bestellt ist. Sollte Culp Tuya den Erfolg des Vorgängers wiederholen, dürfte die nächste Fortsetzung nur eine Frage der Zeit sein.