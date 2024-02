Einer der größten Filme aller Zeiten, der 11 (!) Oscars gewann und zahlreiche Rekorde brach: Das ist die optimale Fassung fürs Heimkino

Vor über einem Vierteljahrhundert erschuf James Cameron das Meisterwerk Titanic. Die Mischung aus Liebesgeschichte und Katastrophenfilm zieht auch nach so langer Zeit die Menschen in ihren Bann. Wir zeigen euch die beste erhältliche Fassung.

Seit über 100 Jahren lebt der Mythos der Titanic und zieht noch immer die Menschen in seinen Bann. Aktuell wurde das Thema wieder im letzten Jahr als das U-Boot Titan bei einem Tauchgang zum Schiffswrack implodierte. Mit einem Tauchgang zum Wrack beginnt auch der Film Titanic vom James Cameron und erzählt aus der Sicht der gealterten Rose, was bei der Jungfernfahrt passierte.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Dramas, das unzählige Rekorde aufstellte, wurde der Film unter Aufsicht von James Cameron in 4K restauriert. Diese Fassung ist seit dem 15. Dezember auch fürs Heimkino erhältlich und umfasst über 15 Stunden Bonusmaterial.

Titanic hält auch nach 27 Jahren noch Rekorde

Die bis dato teuerste Filmproduktion aller Zeiten, hatte ein Budget von 200 Millionen US-Dollar, eine Investition, die sich lohnen sollte. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,8 Milliarden, war Titanic der erste Film, der die Milliardenmarke knackte. Erst zwölf Jahre später brach James Cameron seinen eigenen Rekord mit Avatar (2,9 Milliarden ).



Die meisten Rekorde von Titanic haben mit den Oscars zu tun. Gloria Stuart, die die gealterte Rose spielt, war damals 87 Jahre alt, womit sie die älteste Person war und ist, die je für einen Oscar nominiert wurde. Mit 14 Oscar-Nominierungen teilt sich Titanic Platz 1 mit Alles über Eva (1950) und La La Land (2016). Ganze 11 Oscar-Gewinne konnten neben Titanic nur Ben Hur (1959) und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003) erzielen.

Titanic war der erste Film, der in allen sieben technischen Kategorien nominiert wurde. Doch im Gegensatz zu den Filmen, denen das ebenfalls gelang (Master and Commander, Hugo Cabret, Mad Max: Fury Road, The Revenant) konnte Titanic auch in allen sieben Kategorien die Goldstatue einsammeln.

Kate und Leo verbindet noch immer eine enge Freundschaft

James Cameron gelang es, das große Unglück mit imposanten Bildern zu rekonstruieren. Die spannende Katastrophe vermischt er gekonnt mit einer Liebesgeschichte, die aufgrund des Klassensystems nicht sein darf und das Publikum noch immer in ihren Bann zieht. 1997 brach eine regelrechte Hysterie unter den Fans aus, die Leonardo DiCaprio zum Mädchenschwarm erkoren hatten. Ein Image, von dem er sich in den folgenden Jahren durch Charakterrollen, fernab von Liebesgeschichten, distanzierte.

Von dem Image als Mädchenschwarm distanzierte er sich zwar, von seiner Freundschaft zu Kate Winslet aber nicht. Er führte die britische Schauspielerin, laut Us Weekly , sogar auf ihrer Hochzeit 2012 zum Altar. Und zwanzig Jahre nach Titanic spielten sie noch einmal ein Liebespaar in dem Ehedrama Zeiten des Aufruhrs.

Auch wenn im echten Leben keine Liebesgeschichte, aus den beiden entstanden ist, begeistern sich ihre Fans auch nach über 25 Jahren noch für die Romanze zwischen Jack und Rose. Die große Frage, ob er nicht doch auf die rettende Tür gepasst hätte, klärt sich übrigens im Bonusmaterial.

