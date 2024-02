Einer der größten Skandal-Regisseure aller Zeiten dreht nach 20 Jahren wieder einen Film – und jetzt ist mit Aubrey Plaza wohl der perfekte Star an Bord

Mit der Adaption seines eigenen Romans Liarmouth dreht Trash-Papst John Waters seinen ersten Film seit 20 Jahren. Jetzt soll Aubrey Plaza die Hauptrolle spielen, die die perfekte Besetzung wäre.

Mit Skandalfilmen wie Pink Flamingos und Female Trouble wurde John Waters zum gefeierten Kult-Regisseur der Underground-Szene. Sein Schaffen strotzt nicht nur vor Slapstick und Situationskomik, sondern entfacht oft eine White-Trash-Hölle aus expliziter Gewalt, Sex und widerwärtigen Exkrementen.

Seinen letzten Spielfilm drehte der Amerikaner, der auch als Trash-Papst betitelt wurde, 2004 mit der Brachialkomödie A Dirty Shame. Jetzt steht Waters vor seinem großen Regie-Comeback. Mit Liarmouth verfilmt er seinen eigenen Roman, der 2022 veröffentlicht wurde. Die perfekte Hauptrolle dafür soll jetzt auch gefunden worden sein.

Film-Comeback von Skandal-Gott: In John Waters' Liarmouth soll Aubrey Plaza mitspielen

Wie der britische Guardian nach einer Exklusivmeldung des World of Reel-Blogs berichtet, soll Aubrey Plaza in der Hauptrolle von Waters' neuem Film gecastet worden sein. Plaza war in den letzten Jahren in Filmen wie Ingrid Goes West und Emily the Criminal oder Serien wie The White Lotus zu sehen. Ihre oftmals derbe, freche Art macht sie zur idealen John Waters-Hauptdarstellerin. Offiziell bestätigt ist das Casting noch nicht.

HBO Aubrey Plaza in The White Lotus

2022 berichtete Dazed schon darüber, dass sich die Schauspielerin dem Regisseur praktisch vor die Füße geworfen haben soll, um in seinem neuen Film mitspielen zu dürfen. Plaza hat ihm eine E-Mail geschrieben, da sie ihrer Meinung nach sogar genau so aussehe wie die Protagonistin auf dem Cover von Waters' Roman.

Die Story von Liarmouth dreht sich um die Hauptfigur Marsha Sprinkle, die eine Betrügerin ist und mit ihrem Freund Daryl kleinkriminelle Geschäfte ausübt. Nachdem sie sich von ihm getrennt hat, begibt sie sich auf einen Road-Trip voller Sex und Verbrechen. Dabei klaut sie Geld von ihrer Mutter und ihrer Tochter, was ein tödliches Duell zwischen allen drei Frauen in Gang setzt.

Wann startet der neue John Waters-Film im Kino?

Wenn der Dreh zu Liarmouth demnächst beginnt, ist ein Veröffentlichungsdatum von John Waters' neuem Film irgendwann 2025 wahrscheinlich.

