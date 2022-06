Einer der unterhaltsamsten Filme der letzten 5 Jahre heute im TV: Das ist Daniel Craigs James Bond-Ersatz

Daniel Craigs James Bond-Ära ist zu Ende. Seine nächste große Filmreihe hat der Schauspieler längst in Stellung gebracht. Heute Abend könnt ihr mit Knives Out den ersten Teil im Fernsehen schauen.

15 Jahre lang war Daniel Craig als James Bond auf der großen Leinwand zu sehen. Mit Keine Zeit zu sterben gab er letztes Jahr die Lizenz zum Töten zurück und verabschiedete er sich von der legendären Kinorolle. Sein James Bond-Ersatz steht längst fest: Craig ermittelt als Privatdetektiv Benoit Blanc in spannenden Fällen.

Den ersten dieser Fälle haben wir bereits 2019 gesehen: In dem von Star Wars 8-Regisseur Rian Johnson inszenierte Knives Out liefert Craig sein Debüt als Benoit Blanc ab und taucht in das labyrinthische Haus einer garstigen Familie ein. Die nächsten zwei Abenteuer sind bereits angekündigt und erscheinen auf Netflix.

Heute im TV: Knives Out feiert heute Abend um 20:30 Uhr seine Free-TV-Premiere auf Das Erste. Die Wiederholung folgt nachts um 02:25 Uhr.

Knives Out: Amüsanter James Bond-Ersatz mit Daniel Craig

Auslöser der Geschichte von Knives Out ist der Tod von Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Schnell steht der Verdacht im Raum, dass er von einem Mitglied seiner Familie ermordet wurde. Dieser Umstand ruft Benoit Blanc (Craig) und Detective Lieutenant Elliot (Lakeith Stanfield) auf den Plan, die die Ermittlungen übernehmen.

Im Folgenden verhören die beiden jedes einzelne Familienmitglied. Dabei offenbaren sich einige düstere Abgründe. Agatha Christie trifft Alfred Hitchcock in Johnsons verspieltem Krimi, der gleich mehrere unerwartete Wendungen nimmt. Der größte Twist offenbart sich jedoch gleich zu Beginn mit dem ersten Wort aus Craigs Mund.

Seinen Benoit Blanc erweckt Craig mit einem Südstaaten-Akzent zum Leben, der sich jenseits von Gut und Böse befindet. Ohne Rücksicht auf Verluste steigert er sich in die Rolle und entwickelt mit seiner Betonung fast eine eigene Sprache. In der deutschen Synchro kommt diese Eigenwilligkeit leider nur bedingt zur Geltung.

Nach James Bond: Knives Out 2 und 3 kommen bei Netflix

Benoit Blanc stellt somit einen spannenden Kontrast zu seinem brütenden Bond dar, der nur dann etwas sagt, wenn es wirklich nötig ist. In Knives Out hingegen geht Craig sichtlich darin auf, sich hemmungslos in den wohl formulierten Schlussfolgerungen seiner Figur zu verlieren. Das Drehbuch bietet ihm eine Steilvorlage nach der anderen.

Nach dem Erfolg des Originals hat sich Netflix für 468 Millionen US-Dollar Knives Out 2 und 3 gesichert, die ebenfalls von Johnson geschrieben und inszeniert werden und mit Craig als Hauptdarsteller aufwarten. Der nächste Film trägt den Titel Glass Onion: A Knives Out Mystery und feiert noch dieses Jahr auf Netflix seine Premiere.

