Einer der unterhaltsamsten Horrorfilme verschwindet bei Netflix: Der WTF-Moment direkt am Anfang wird euch umhauen

Ihr habt noch wenige Tage Zeit, um bei Netflix einen absoluten Horror-Geniestreich zu schauen. Dieser Film überrascht euch von Beginn an und ist ein großer Spaß für Genre-Fans.

Die Balance aus Horror und Comedy zu halten, ohne das eine oder das andere zu sehr zu beeinträchtigen, ist verdammt schwer. Nur wenige Filme schaffen das. Und wenn es gelingt, dann entsteht eine unwiderstehliche Kombination.

The Cabin in the Woods ist eines dieser Genre-Einhörner. Regisseur Drew Goddard gehörte nach diesem fast überall gelobten Werk zu einem der begehrtesten Kreativen Hollywoods. Er läuft diesem Ruf heute ein wenig hinterher. Sein Werk aber ist auch heute, exakt 10 Jahre nach seinem Erscheinen in Deutschland, standhaft und gehört bei vielen Horrorfans zum Standard-Repertoire für den Halloween-Marathon.

Leider verschwindet die Horror-Satire in wenigen Tagen bei Netflix. Bis zum 5. September könnt ihr The Cabin in the Woods noch streamen.

Noch kurz bei Netflix: Darum geht es in der Horror-Satire Cabin in the Woods



Die fünf Freunde Curt Vaughan (Chris Hemsworth), Marty Mikalski (Fran Kranz), Holden McCrea (Jesse Williams), Dana Polk (Kristen Connolly) und Jules Louden (Anna Hutchison) entscheiden sich, ein entspanntes Wochenende in einer Hütte im Wald, fernab jeglicher Zivilisation, zu verbringen.

Die Warnung eines Tankwarts kann sie von ihrem Plan nicht abhalten. In der Hütte angekommen, entdecken die fünf einen verborgenen Zugang zu einem Keller. Als sie den Keller betreten, ahnen sie nicht, dass ihr Wochenende auf einen tödlichen Ausgang und der Film auf überraschende Wendungen zusteuert.



Der WTF-Moment in Cabin in the Woods: Diese simple, klischeehafte Handlung wird von einem Parallel-Plot unterbrochen, der sich in einer Art bürokratisch geregeltem Horror-Amt abspielt. Steife Mitarbeiter:innen baldowern hier Schreckenszenarien aus, in die verschiedene Gruppen Menschen geschickt und bei ihrem Kampf gefilmt werden. Darunter auch Curt und Co. von oben. Ihr werdet der Geschichte also von Anfang an mit spezieller Wachsamkeit folgen. Ein unfassbarer Spaß!

Warum Cabin in the Woods der ultimativ unterhaltsame Horrorfilm ist

Cabin in the Woods ist ein Meta-Horror-Film, was erstmal abschreckend ist, weil die häufig etwas neunmalklug daherkommen. Das trifft auf Cabin auch zu, aber auf eine angenehme Weise. Mit einem stark zusammengestellten Cast und einem präzisen, komplexen Drehbuch sowie spannenden visuellen Einfällen mäht der Film einmal quer durch die Horrorgeschichte der letzten 70 Jahre.

Er ruht sich dabei nicht auf Querverweisen aus und bleibt bis zum Ende interessant, weil sich die Welt um die Hütte immer weiterdreht und quasi minütlich neue Twists das Geschehen auf Links drehen.

