Einer der unvergesslichsten Breaking Bad-Momente war nur mit The Walking Dead-Hilfe möglich

Der Tod von Gus in Breaking Bad gehörte zu den schockierendsten und besten Szenen der Serie. Entstanden ist sie in ihrer makabren Grausamkeit erst mit Unterstützung der Walking Dead-Crew.

Über 5 Staffeln hinweg hat Breaking Bad als eine der besten Serien überhaupt immer wieder für unvergessliche Szenen gesorgt. Wenige Momente waren allerdings so heftig und gleichzeitig skurril wie der Tod von Gus Fring im Staffel 4-Finale. Der Sieg über den großen Bösewicht war nicht nur ein Triumph für Walt, sondern brachte auch eine surreale Sterbeszene hervor.

Die starken Spezialeffekte der ikonischen Breaking Bad-Sequenz waren allerdings kein Zufall. Vielmehr haben der Serienschöpfer Vince Gilligan und sein Team Unterstützung von den Verantwortlichen einer anderen sehr bekannten Serie des gemeinsamen Senders bekommen.

The Walking Dead-Team hat bei einer der brutalsten Breaking Bad-Szenen geholfen

Bevor es um die Details geht, solltet ihr euch ruhig nochmal das Bild von Gus nach der Explosion im Altersheim in voller Pracht anschauen:

© AMC Gus in Breaking Bad

Wer hier zufällig an die derben Zombie-Effekte aus The Walking Dead denken muss, täuscht sich nicht. Wie Screen Rant berichtet, bekamen Vince Gilligan & Co. für die Szene Unterstützung von Greg Nicotero. Der amerikanische Maskenbildner und Spezialeffektkünstler hat früh in seiner Karriere schon an Klassikern wie George A. Romeros Zombie 2 - Das letzte Kapitel mitgearbeitet und ist mittlerweile auch für die expliziten Effekte in The Walking Dead mitverantwortlich.

Für die Breaking Bad-Szene von Gus' Tod hat Nicotero eng mit Gilligan zusammengearbeitet, um Entwürfe zu kreieren, die dann von dem Special-Effects-Team umgesetzt wurden. Um die Szene aufzubauen, die auch von digitalen Effekten unterstützt wurde, waren drei Wochen Arbeit nötig, wobei der Dreh bis zur fertigen Szene Monate an Zeit in Anspruch nahm.

Schaut hier noch unser Fakten-Video zu Breaking Bad:

BREAKING BAD - 32 Fakten | MovieBäm

Das Resultat spricht dafür für sich und durch die Zusammenarbeit der Kreativen hinter Breaking Bad und The Walking Dead von AMC ist eine der denkwürdigsten TV-Szenen der jüngeren Vergangenheit entstanden.

Ist der Tod von Gus Fring in Breaking Bad für euch auch eine der eindrucksvollsten Szenen?