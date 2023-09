Einer war schon mal im Knast: Alle 16 Die Verräter-Stars im Überblick

Heute startet Die Verräter bei RTL. Wer sind die 16 prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Wir stellen Claude-Oliver Rudolph und Co. vor.

Wird Die Verräter – Vertraue niemandem! der nächste große Reality-Erfolg von RTL? Vieles deutet darauf hin. In Großbritannien und den Niederlanden ging das Rätsel-Format bereits durch die Decke. In Deutschland müssen 16 Prominente herausfinden, wer die drei Verräter:innen sind, die Moderatorin Sonja Zietlow in der ersten Folgen auswählt. Jede Nacht tötet das Trio einen der übrigen Stars. Die Gruppe muss möglichst schnell herausfinden, wer die Übeltäter sind.

Sechs Folgen Die Verräter strahlt RTL ab dem heutigen Mittwoch aus. Wir geben einen Überblick der 16 Teilnehmenden. Wer ist alles in Die Verräter dabei? Und woher kennt ihr Claude-Oliver Rudolph und Co.?

Der bekannteste Teilnehmer in Die Verräter ist Claude-Oliver Rudolph

Claude-Oliver Rudolph ist einer der größten Charakter-Darsteller, die Deutschland in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Der 66-Jährige war Teil eines Bond-Films und spielte in dem Kriegsfilm-Klassiker Das Boot mit. Und er hat eine bewegte Lebensgeschichte, die sich in sein Gesicht genarbt hat: Der Welt sagte Rudolph im Jahr 2016, er hätte mal für acht Tage im Gefängnis gesessen. Der Grund: Er habe einen Brandsatz in eine Nazi-Kneipe geworfen. Die Geschichte lässt sich nicht überprüfen, allerdings wurde Rudolph im Jahr 2009 zu sechs Monaten Bewährung verurteilt , weil er seine Unterhaltspflichten verletzte.



Das sind die 16 Die Verräter-Teilnehmenden in der Komplett-Übersicht

Die Verräter-Teilnehmer Claude-Oliver Rudolph

Die Verräter-Teilnehmerin Christine Urspruch

Alter: 53

Bekannt aus: dem Münster-Tatort mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl. Sie spielt dort seit über 20 Jahren die Rechtsmedizinerin Silke Haller.

Alter: 32

Bekannt als: erste Princess Charming

Alter: 30

Bekannt aus: diversen Schlager-Shows und als Ex-Frau von Trompeter Stefan Mross, der ihr live im Fernsehen den Heiratsantrag machte.

Die Verräter-Teilnehmer Pascal Hens

Alter: 43

Bekannt als: Ex-Handballer, der Welt- und Europameister wurde. In der ProSieben-Show Schlag den Star trat er gegen den Fußballer Kevin Großkreutz an und gewann.

Die Verräter-Teilnehmerin Susan Sideropoulos

Die Verräter-Teilnehmer Jalil

Alter: 36

Bekannt als: Rapper

Die Verräter-Teilnehmer Florian Fitz

Alter: 55

Bekannt aus: etlichen deutschen TV-Serien von Alarm für Cobra 11 bis Notruf Hafenkante. Er ist nicht verwandt mit Florian David Fitz.

Die Verräter-Teilnehmerin Ulrike von der Groeben

Alter: 66

Bekannt aus: den RTL-Nachrichten. Sie ist die Mutter von Fack ju Göhte-Star Max von der Groeben.



Alter: 40

Bekannt als: Miss Europe 2005 und Model

Die Verräter-Teilnehmer Sebastian Klussmann

Alter: 34

Bekannt aus: der ARD-Show Gefragt – Gejagt, in der der professionelle Quizzer regelmäßig als Jäger auftritt.

Die Verräter-Teilnehmerin Mariella Ahrens

Alter: 54

Bekannt aus: etlichen deutschen Film- und Serienproduktionen. Außerdem war sie 2004 in Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! dabei.

Die Verräter-Teilnehmer Timothy Boldt

Alter: 32

Bekannt aus: Unter uns. Er spielt seit 2012 den Fiesling Ringo Huber.

Die Verräter-Teilnehmer Vincent Gross

Alter: 27

Bekannt als: Schlagersänger

Die Verräter-Teilnehmerin Sabrina Setlur

Alter: 49

Bekannt als: Rapperin. Sie sammelte TV-Erfahrung unter anderem in Let’s Dance.

Die Verräter-Teilnehmer Friedrich Liechtenstein

Alter: 67

Bekannt aus: verschiedenen Werbe-Spots, vor allem diesem Edeka-Video , das 2014 viral ging.

Wer moderiert Die Verräter?

Als Moderatorin konnte die RTL-Show die Reality-erfahrene Sonja Zietlow gewinnen. Die 55-Jährige betreut seit fast 20 Jahren durchgängig das Dschungelcamp und kann ihren ironischen, aber fairen Stil nun perfekt auf Die Verräter anwenden.

Die Verräter könnte das Gegenteil beweisen: Ist das deutsche Fernsehen verloren?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.