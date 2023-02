Eins der Fantasy-Highlights 2023 kommt zu Disney+: Die Peter Pan-Neuauflage sieht aus wie Fluch der Karibik mit Kindern

Fast jedes Kind kennt den Zeichentrick-Klassiker Peter Pan. Disney hat das Abenteuer neu verfilmt. Hier könnt ihr den Peter Pan & Wendy-Trailer sehen, der wohlige Fluch der Karibik-Erinnerungen weckt.

Seit knapp 7 Jahren ist das Remake des Zeichentrick-Klassikers Peter Pan bei Disney in Arbeit. Dieses Jahr erscheint die Neuverfilmung endlich bei Disney+ direkt zum Streamen *.

Warum Peter Pan & Wendy es in unsere Auswahl der Fantasy-Highlights des Jahres geschafft hat, zeigt der erste Trailer eindrücklich. Der sieht nämlich richtig gut und aufregend und ruppig aus.

Schaut den Trailer zu Peter Pan

Peter Pan & Wendy - Trailer 1 (Deutsch) HD

Worum geht es in Peter Pan?

Disney selbst beschreibt das Projekt nicht als Remake, sondern als "Live-Action-Neuauflage des Romans von J.M. Barrie und des Zeichentrickklassikers von 1953". Wir haben es also offenbar nicht mit einem 1-zu-1-Remake im Stil von Der König der Löwen zu tun. Peter Pan & Wendy wirkt deutlich freier. Der Trailer versprüht durchaus düstere Fantasy-Abenteuer-Vibes und erinnert in seinen besten Szenen an die Fluch der Karibik-Filme der 00er-Jahre. Nur eben mit frechen Kindern statt Johnny Depp als Jack Sparrow.

Jude Law spielt Hook: Hier kommt ihr zur Besetzung von Peter Pan

Die Geschichte kennt fast jedes Kind: In Peter Pan & Wendy geht es um die schüchterne Wendy Darling aus London. Eines Nachts trifft sie Peter Pan, einen Jungen, der nicht erwachsen werden will. Zusammen mit ihren Brüdern und einer kleinen Fee, Tinker Bell, reist sie mit Peter ins Nimmerland. In der magischen Welt lauert der fiese Piratenkapitän Captain Hook.

Wann startet Peter Pan bei Disney+?

Am 28. April 2023 startet Peter Pan & Wendsy direkt bei Disney+.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.