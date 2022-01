Eins der größten Sci-Fi-Projekte: Die Alien-Serie wird die Fortsetzung, die sich alle Fans erträumen

Was passiert eigentlich in der Alien-Serie? Das enorm ambitionierte Science-Fiction-Projekt wird vom Fargo-Macher entwickelt und der hat großartige Ideen.

Manche große Sci-Fi-Reihen gehen gar nicht mehr weiter, Terminator zum Beispiel. Einen neuen Alien-Kinofilm wird es so schnell auch nicht geben. Stattdessen ist eine Alien-Serie in Arbeit. Und es sieht so aus, als wäre diese Erzählgattung genau die richtige Form, um der alten, großen Welt neue Reize zu entlocken.

Großes Sci-Fi-Projekt: Das ist die Alien-Serie, die bei Disney+ laufen wird

Der US-Sender FX lässt die Serie produzieren, womit sie höchstwahrscheinlich in Deutschland bei Disney+ laufen wird. Original-Schöpfer Ridley Scott ist als Produzent dabei, er betreut auch die Serie zu einem anderen Sci-Fi-Schlachtschiff. Der Showrunner der neuen Alien-Serie ist allerdings Noah Hawley, Hausautor von FX und Schöpfer Serienlieblingen wie Fargo und Legion.

Alle Alien-Filme im Ranking

Hawley arbeitet jetzt seit über einem Jahr an dem Projekt. Dass seine Alien-Serie erstmals auf der Erde spielen soll, war schon bei der Ankündigung bekannt. Inzwischen sind die Ideen, wie er die Alien-Geschichte forterzählen soll, weitergereift. In einem Interview mit Esquire (via SlashFilm ) gibt er einen verheißungsvollen Zwischenstand seines Denkprozesses ab.

Es läuft großartig. Es läuft langsam, leider, aufgrund des Ausmaßes. Ich habe mich mit der Neuerfindung aufgehalten.

Schwindelerregende Sci-Fi-Ambitionen: Darum soll es in der Alien-Serien gehen

Nach großer Action, wie wir sie etwa in Alien 2 gesehen haben, klingt die Serie nicht. Hawley scheint sich eher vorgenommen zu haben, die sozialen und philosophischen Zwischentöne der bisherigen Filme auszuschlachten.

Alien ist eine faszinierende Geschichte, weil es nicht nur ein Monsterfilm ist. Es geht darum, wie wir gefangen sind zwischen der urweltlichen Vergangenheit und der künstlichen Intelligenz der Zukunft, wo beide Seiten versuchen, uns zu töten.

Das trifft so vor allem auf die letzten beiden Alien-Filme zu, Covenant und Prometheus - Dunkle Zeichen, wo der intelligente Android von Michael Fassbender zu einem Antagonisten wird. Weiter zu den Themen der Serie, die Hawley mit historischen Vergleichen verdeutlicht:

Es spielt auf der Erde. In diesem Moment würde ich es beschreiben als Westinghouse gegen Tesla. Jemand monopolisiert Elektrizität. Wir wissen nur nicht, wer es ist. [...]

Das Tech-Unternehmen Weyland Corp war schon immer im Franchise präsent, in den neueren Filmen tritt es in den Vordergrund. Die Serie wird die Präsenz von mächtigen Tech-Unternehmen noch weiter ausbauen:

In den Filmen haben wir die Weyland-Yutani Corporation, die eindeutig Künstliche Intelligenz entwickelt. Aber was wäre, wenn es noch andere Unternehmen gibt, die auf anderen Wegen nach Unsterblichkeit streben, mit Cyborg-Verbesserungen oder transhumanen Downloads? Welche dieser Technologien würde gewinnen?

Wann kommen die Aliens in der Alien-Serie?

Das klingt alles hochspannend und nach dem richtigen Weg, das Alien-Material für eine epische Serie auszudehnen. Allerdings muss Hawley aufpassen, die DNA des Franchise nicht zu verwässern und damit austauschbar zu werden. Anders gesagt: Eine Alien-Serie braucht doch eigentlich auch Aliens. Hawley geht es um die drohende Ablösung der Menschheit. Wo da die Aliens ins Spiel kommen, ist nicht ganz klar:

Es ist am Ende die klassische Science-Fiction-Frage: Verdient die Menschheit es, zu überleben? Wie Sigourney Weaver [als Ripley] im zweiten Film sagt: 'Ich weiß nicht, welche Spezies schlimmer ist. Wenigstens rammen die einem nicht für ein paar Prozente mehr ein Messer in den Rücken.'

Selbst wenn der Film zu 60 Prozent aus der besten Horror-Action des Planeten besteht, sind da immer noch 40 Prozent, in denen wir fragen müssen, 'Worüber reden wir hier, zwischen all dem?' Thematisch muss es interessant sein. Es ist toll mit den Symbolen dieser Welt zu spielen.

Wenn Alien 2 zu 60 Prozent aus Action und zu 40 Prozent aus Philosophie besteht, ist es bei der Serie wahrscheinlich umgekehrt bzw. das Verhältnis noch krasser. 80 Prozent Denkschmalz über das Ende der unwürdigen Menschheit und dazwischen ein bisschen Alien-Action. Klingt nach einem guten Deal.

Wann kommt die Alien-Serie?

Einen festen Start gibt es noch nicht. Wahrscheinlich scheint ein Start im Jahr 2023.

Was haltet ihr von den Ansätzen der Alien-Serie?