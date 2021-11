Eine der besten Sci-Fi-Reihen geht weiter: Neue Blade Runner-Serie kommt vom Original-Schöpfer

Blade Runner kriegt ein weiteres Kapitel. Der bereits vor 4 Jahren erneuerte Science-Fiction-Klassiker wird mit einer Real-Serie fortgesetzt, wie Schöpfer Ridley Scott bestätigt.

Vor 39 Jahren erklang erstmals das wehleidige Heulen von Vangelis über dem dystopischen Los Angeles. Blade Runner von Ridley Scott wurde nach wackligem Start im Kino zu einem absoluten Science-Fiction-Klassiker. 2017 wagte sich Dune-Regisseur Denis Villeneuve an das direkte Sequel Blade Blade Runner 2049. Jetzt bekommt die Replikanten-Geschichte ihre unvermeidbare Serienbehandlung.

Das Making-of des neuesten Blade Runner-Films

Blade Runner 2049 - Featurette Making-Of (English) HD

Die Serie für Blade Runner wird wohl ein Sci-Fi-Großprojekt

Ridley Scott ist auf dem Rückweg und sammelt seine größten Filmerfolge ein. (Erst kürzlich verkündete er das Sequel zu Gladiator, einem anderen großen Hit). In einem Interview mit BBC via Slash Film bestätigte der Regisseur nun die fortgeschrittenen Arbeiten an der großangelegten Sci-Fi-Serie.

Wir haben bereits den Pilot für Blade Runner und die Bibel*. Wir können Blade Runner als TV-Serie präsentieren, die ersten 10 Stunden.

"Großangelegt", weil Scott offenbar keine halben Sachen macht, wenn es um eins seiner Babys geht.

*Was ist eine "Bibel"? Eine Bibel ist in diesem Kontext eine Art Landkarte für den Ausbau einer größeren Dramaserie. Die Bibel steht (bestenfalls) bevor eine Serie in die finale Produktion geht. Die Blade Runner-Serie ist also schon sehr weit. Wenngleich sowohl ein abnehmender Sender oder Streamingdienst fehlt. Auch Beteiligte abseits von Scott sind nicht bekannt. Geschweige denn auch nur annähernd eine Handlung.

Was hat die Blade Runner-Serie mit der Alien-Serie zu tun?

Eine andere Serie aus dem Filmfundus des Regisseurs, Alien, landet bei FX. Womöglich schlägt der Sender von Fargo und American Crime Story auch hier zu. Ohnehin werden sich angesichts des klangvollen Namens die Angebote für Blade Runner türmen.

Scott vergleicht die Arbeit an der Blade Runner-Serie mit der Arbeit an der Alien-Serie von Noah Hawley. Das verrät uns unter anderem, dass wir es auch wirklich mit einer Live-Action-Serie zu tun haben und nicht mit einem Anime. Eine solche Serie existiert nämlich bereits im Replikanten-Universum, Blade Runner: Black Out 2022. Ob die jeweiligen Serien die jahrelang von Fans beschworenen Verbindungen zwischen Alien und Blade Runner kultivieren werden? Immerhin soll erstere erstmals auf der Erde spielen. Und Scott ist an beiden Serien beteiligt, wie er in dem neuen Interview bestätigte.

Wann wird die Blade Runner-Serie erscheinen?

Ein Start für die Blade Runner-Serie existiert noch nicht. Der Blick in die Glaskugel ist nebulös. Mindestens zwei Jahre Wartezeit sollten wir einplanen.

