Heute im TV: Der Anfang vom Ende der Terminator-Reihe

Die Sci-Fi-Reihe Terminator ist nach ihrem letzten Teil am Ende einer grausigen Entwicklung angelangt. Heute läuft der Film im TV, der den schleichenden Niedergang der Welt einläutete.

Kein großes Filmuniversum enttäuschte seine Fans in den letzten Jahren derart konsequent wie die Terminator-Reihe. Vor 37 Jahren revolutionierte Regisseur James Cameron mit Terminator das Sci-Fi-Genre. 1991 folgte mit der direkten Fortsetzung Tag der Abrechnung ein Genre-Meilenstein. Heute, 30 Jahre später, liegt das Franchise in Trümmern.

Der Terminator-Niedergang ist das logische Ergebnis durchgehend falscher Entscheidungen und frustrierender Mutlosigkeit. Er nimmt seit dem dritten Teil, Rebellion der Maschinen, seinen Lauf. Zur TV-Ausstrahlung von Terminator 3 heute um 20.15 Uhr bei Nitro analysieren wir den fatalen Zustand der einst glorreichen Science-Fiction-Reihe.

Sci-Fi-Reihe Terminator am Nullpunkt: Wie konnte das passieren?

Der Zuspruch der Zuschauenden sank seit dem überragenden zweiten Teil von Film zu Film. Die Moviepilot-Bewertungen:

Terminator 1 - 7.3 (von 10)

Terminator 2 - 7.5

Terminator 3 - 6.3

Terminator 4 - 6.3

Terminator 5 - 6.1

Terminator 6 - 5.8

Das Armutszeugnis: Seit Terminator 2 hat die einst glanzvolle Reihe keinen uneingeschränkt guten, geschweige denn herausragenden Film hervorgebracht. Das überstehen nur wenige Franchises. Etwa Jurassic Park, das nach den zwei gefeierten Einstiegsteilen ebenfalls nur noch Durchschnitt produziert – aber immerhin kohärenten Durchschnitt.

Jurassic World verfolgte als Reboot mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard eine zahme, aber für das Publikum nachvollziehbare Linie. An welchem Punkt einer größeren Geschichte sich hingegen die Terminator-Geschichte befindet und welche Figuren gerade wichtig sind, verstehen selbst viele eingefleischte Fans nicht mehr.

Die großen Fehler der Terminator-Reihe

Nach Terminator 3, eine unterwältigende Mikrowellen-Version der atemberaubenden Hetz-Jagd von Teil 2 , wagte sich die Reihe 6 Jahre später auf ganz neues Terrain. Und verzockte sich. 3 Engel für Charlie-Regisseur McG verlegte mit Terminator 4: Die Erlösung das Geschehen in die Postapokalypse, die in den Filmen zuvor nur in Vorblenden erlebbar war.

Die Teile 1 bis 3 schleusten die Höllenhunde einer Zukunftsapokalypse in die Gegenwart. Das Aufeinandertreffen von Vergangenheit und Zukunft bringt den Thrill der Reihe und großartige Actionszenen hervor. Mit dem abstrakten Setting in der bereits zerstörten Zukunft beraubte sich das Sci-Fi-Franchise seiner größten Reize. Die Belohnung: Das schlechteste Einspielergebnis seit dem Low-Budget Teil 1 und miese Kritiken und Fanreaktionen.

Spätestens nach dieser Erfahrung befand sich Terminator in einer schweren Identitätskrise.

Todesstoß Terminator 6 – und kein Weg zurück (?)

Es folgten mit Genisys und Dark Fate zwei Neustarts, Soft Reboots, die den alten Ballast hinter sich ließen. Aber irgendwie auch nicht auf das große Gesicht von Ur-Terminator Arnold Schwarzenegger verzichten wollten. Jener Spagat zwischen Vergangenheit und Zukunft, Neuausrichtung und Nostalgie, zerriss das Franchise letztlich und führte es nach und nach in die Bedeutungslosigkeit.

Das frühe Verfallsdatum könnte der Schöpfung von Terminator auch schon eingepflanzt sein. Die (inzwischen undurchschaubare) Zeitreise-Logik entwertet potentiell sämtliche größeren Wendungen und Errungenschaften eines Films. Wann haben in einer Welt, in der jede Entscheidung rückgängig gemacht werden kann, die Figuren überhaupt mal was erreicht? Auf diese Frage gibt Terminator keine befriedigende Antwort, weshalb sich die Reihe nie wirklich vorwärts bewegt. Als würde man auf einer Rolltreppe in die entgegengesetzte Richtung gehen.

Nach Terminator 6 hat die Reihe sämtliche Joker verbraucht, die Franchises zur Verfügung stehen, um sich Zeit und Publikumsaufmerksamkeit zu kaufen und ein stabiles Fundament für interessante Filme zu errichten.

Sara Connor wurde neu gecastet mit Emilia Clarke – und zuletzt wieder von Linda Hamilton gespielt.

Arnold Schwarzenegger wurde erst aussortiert – und zuletzt zwei Mal als Auslaufmodell zurückgeholt.

Terminator 6: Dark Fate führte ein vielversprechendes neues Figuren-Ensemble und spannende neue Gesichter ein. Deadpool-Regisseur Tim Miller erwies sich aber als komplette Fehlbesetzung. Er verwandelte die einst visionäre Science-Fiction-Welt in einen uninspirierten CGI-Sumpf. Teil 6 ist mit einem Budget von über 180 Millionen US-Dollar und einem Einspiel von 260 Millionen US-Dollar der wirtschaftliche und kreative Tiefpunkt des Franchise (via Digital Spy ). Und er könnte für lange Zeit der letzte Teil bleiben.

Wie könnte es doch mit Terminator weitergehen?

Die Marke ist verbrannt, aktuell sind keine weiteren Film in Planung. Hollywood-Produzent:innen werden das Millionengrab nur mit der Kneifzange anfassen. Der große Macher im Hintergrund, James Cameron, traute Dark noch zu, eine neue Trilogie zu starten. Was für eine Fehleinschätzung. Aber auch er scheint das Interesse verloren zu haben. Cameron ist zudem das nächste Jahrzehnt mit Avatar-Sequels ausgelastet.

Terminator ist jetzt ungefähr da, wo die Halloween-Reihe im Jahr 2009 war. Der Markenkern ausgehöhlt, die Fans vergrault, die Geschichte ausgefranst. Das Halloween-Beispiel zeigt aber auch, dass ein Neuanfang möglich ist, mit genügend Abstand zu den Sünden der Vergangenheit. Und sofern der Neustart von Menschen gestaltet wird, die leidenschaftlich hinter dem Franchise stehen, seine Werte kennen und neue originelle Ideen haben, sie weiterzuentwickeln. Auf diesen Moment muss Terminator aber wohl noch lange warten.

