Eltons letzter Auftritt bei Wer weiß denn sowas? steht fest: So verabschiedet sich die ARD vom Kult-Entertainer

Großer Abschied in der Primetime: Am Samstagabend wird TV-Urgestein Elton bei Wer weiß denn sowas?-XXL in den Ruhestand verabschiedet. Natürlich dürfen Promis nicht fehlen.

Ein emotionaler Abschied steht bevor: In der kommenden XXL-Ausgabe von Wer weiß denn sowas? heißt es nicht nur Saisonende, sondern auch Lebewohl für den langjährigen Publikumsliebling Elton. Neben Moderator Kai Pflaume und Teamkapitän Bernhard Hoëcker werden zahlreiche Promis mitfeiern. Alle Infos zur letzten Folge gibt es hier.

Elton verabschiedet sich für immer: Das erwartet Fans bei Wer weiß denn sowas?-XXL

Am 26. April heißt es Abschied nehmen: Mit der XXL-Ausgabe von Wer weiß denn sowas? verabschiedet sich eine der beliebtesten Quizshows Deutschlands nicht nur in die Sommerpause – sondern auch von einem echten TV-Urgestein. Elton, der seit über 10 Jahren als Teamkapitän an der Seite von Bernhard Hoëcker Quizgeschichte geschrieben hat, verlässt die Show endgültig.

Diese XXL-Ausgabe ist deshalb nicht nur ein Höhepunkt zum Staffelabschluss, sondern vor allem ein letztes Abschiedsgeschenk an den legendären Moderator, der an der Seite von Stefan Raab berühmt geworden ist. Nach tausenden spannenden Duellen nimmt Elton zum allerletzten Mal auf dem Ratestuhl Platz, um mit seinem Team den Sieg zu erringen. Dafür gibt es prominente Unterstützung von diesen Gästen:

Dann gibt es den letzten Auftritt von Elton bei Wer weiß denn sowas?-XXL zu sehen

Eltons letzter Auftritt kommt nicht wie sonst am Vorabend, sondern wird gebührend in der Primetime gefeiert. Wer weiß denn sowas?-XXL läuft am Samstag, dem 26. April, um 20:15 Uhr in der ARD. Die Folge steht anschließend auch in der ARD-Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

Wer weiß denn sowas? geht in die Sommerpause: So geht es in der ARD weiter

Elton verabschiedet sich für immer, doch Wer weiß denn sowas? wird nach der Sommerpause wieder ins TV zurückkehren. Erfahrungsgemäß wird die neue Staffel ab Oktober 2025 laufen. In der Zwischenzeit gibt es aber beliebten Ersatz für Quizfans: Gefragt – Gejagt mit Moderator Alexander Bommes sorgt bereits seit 2015 für Rätselspaß.