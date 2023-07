"Er muss raus hier": Versaute Game of Thrones-Szene war Emilia Clarke so peinlich, dass sie drastische Maßnahmen ergriff

Emilia Clarke und ihr Bruder haben beide am Set von Game of Thrones gearbeitet. Beim Dreh einer ihrer Erotik-Szenen durfte er aber nicht dabei sein.

Auch Familie hat ihre Grenzen. Das mögen zwar manche Game of Thrones-Figuren nicht so sehen, deren Darsteller:innen aber schon. So war Emilia Clarke die Anwesenheit ihres Bruders beim Dreh ihrer Sexszene so unangenehm, dass er das Set verlassen musste.

Game of Thrones-Star Emilia Clarke ließ Bruder vom Set werfen

Bei Thomas J. Henry's Superhero Comic Con verriet Clarke im Gespräch mit ihrem GoT-Kollegen und Sexszenen-Partner Kit Harington:

Ich erinnere mich an den Tag unserer Sexszene. Mein Bruder war da. Er arbeitete im Kamera-Department und war am Set. [Ich sagte der Crew:] "Er muss raus hier. Er darf hier nicht sein."

Die Szene zwischen Daenerys (Clarke) und Jon Snow (Harington) stammt aus der siebten Folge der siebten Staffel. Sieben Jahre nach dem Dreh von 2016 geniert sich Clark offenbar immer noch beim Gedanken an die Situation.

Emilia Clarkes Bruder Bennett Clarke arbeitete als Kamera-Praktikant am GoT-Set. Seitdem war er als zweiter Kameraassistent unter anderem bei Clarkes Marvel-Serie Secret Invasion dabei.

